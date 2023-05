La empresa que fabrica el pan del Mercadona

Hace ya unos meses que Mercadona dejó de fabricar su propio pan y comenzó a comprárselo a proveedores locales especializados. De este modo, hizo una gran apuesta por el comercio de proximidad para ahorrar costes en transporte. Por lo que no trabaja con un único proveedor, sino con muchos.

Son muchas las empresas que ahora suministran pan a la cadena valenciana. Por ejemplo, Mondat es la encargada de fabricar el bocadillo integral para los centros de Málaga, Valero Forn Tradicional elabora el pan payés en Cataluña y PandeCan suministra el pan de millo y matalahúva en las Islas Canarias.

Pero por el resto del territorio nacional se encargan otras empresas como Hermanos de la Chica Rejano, Panificadora de Alcalá, Europastry, Pastelerías Roldán, Pan Milagros, Nicopan, Okin, Panamar Bakery Group, La Deliciosa, Da Cunha, Detrigo, Forno do Lodairo, Mollete San Roque, Marqués Filipe Panificadora o For Can Coves.