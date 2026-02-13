Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo que tienes que saber si te caen los tulipanes de Lidl como regalo de San Valentín
O, incluso, si te los autorregalas.

Elena Santos
Imagen de archivo de un ramo de tulipanes.
Imagen de archivo de un ramo de tulipanes.Mila Drumeva

Año tras año, Lidl triunfa con el que es sin duda uno de sus productos estrella por San Valentín, más allá de los socorridos bombones. Por estas fechas la cadena de supermercados pone a la venta ramos de tulipanes a partir de 1,99 euros y suelen arrasar por su vistosidad y su bajo precio.

Para los más clásicos, también ofertan rosas sueltas por 1,99 euros (puede variar según el catálogo de cada zona) o en ramos por 12,99. Y si eres más de orquídeas, se pueden encontrar con maceta por este último precio.

En cualquier caso, los tulipanes parecen ser los más codiciados (o, al menos, los más presentes en redes sociales). Si este año tu pareja te los regala, hay una manera sencilla de hacer que te duren más tiempo sin ponerse mustios, y así poder disfrutarlos durante más días. 

Algunos usuarios de redes sociales están compartiendo algunos trucos para lograrlo y sin tener que complicarse mucho con el proceso.

El primer paso sería cortar los tallos en diagonal y, después, quitar las hojas bajas para que no toquen el agua cuando los vayamos a poner en un jarrón.

La instagrammer raquel_castan da una última indicación, como muestra en un vídeo: "Pincho el tallo para que salga el aire y las flores se mantengan erguidas". 

En otros perfiles, como el de deco_sor, coinciden en lo de cortar el tallo en diagonal. Sin embargo, esta usuaria lo que aconseja es echar agua muy fría en el jarrón, añadir una cucharadita de azúcar y una moneda. 

"No te olvides de cambiarle el agua y repetir el proceso. Yo lo hago un día sí y un día no", indica.

Según la web de Interflora, el truco de añadir azúcar funciona, e incluso el de echar un chorrito pequeño de vodka: "Parece tener la asombrosa propiedad de ralentizar la producción natural de etileno incluso en las flores cortadas". Sin embargo, son más escépticos con el de la moneda y no lo aconsejan.

