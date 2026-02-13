Trump levanta las sanciones al petróleo de Venezuela y abre la puerta a Repsol y otras grandes petroleras

Donald Trump acaba de anunciar el fin de las sanciones que recaían sobre el petróleo venezolano. Así, ha aprobado licencias que permiten reanudar las operaciones petroleras que estaban bloqueadas bajo años de sanciones.

Con estos permisos, varias compañías energéticas internacionales ya pueden retomar actividades vinculadas al crudo y al gas en el país caribeño, incluida la posibilidad de interactuar con el gobierno venezolano y con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la petrolera estatal que estuvo profundamente aislada del mercado global.

La decisión, anunciada por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), representa el mayor alivio de sanciones al sector energético de Venezuela en años y un giro en la estrategia de Washington, que busca reactivar la industria petrolera del país sudamericano y atraer inversión extranjera.

Las nuevas licencias generales permiten a petroleras como Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol reanudar operaciones de petróleo y gas que antes estaban prohibidas. Además, el permiso autoriza una serie de transacciones que antes estaban vetadas, siempre que se relacionen con actividades del sector de hidrocarburos y se ajusten a las normas estadounidenses.

"Nos llevamos muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes" Donald Trump en Truth Social

Hace apenas unas horas, el presidente estadounidense dedicó unas palabras muy amables a la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y llegó a definir las relaciones entre EEUU y Venezuela como "extraordinarias". Además, afirmó que "el petróleo está empezando a fluir, y grandes cantidades de dinero, nunca vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano".

Qué autorizan las nuevas licencias

Los permisos emitidos por OFAC permitirán operar y negociar contratos de petróleo y gas directamente relacionados con Venezuela, realizar actividades comerciales con el Gobierno venezolano y PDVSA que antes estaban prohibidas y facilitar inversiones y cooperación técnica entre multinacionales y empresas locales, de acuerdo con la información publicada en El País.

Este cambio se enmarca en una estrategia más amplia de Washington para impulsar la producción energética venezolana y la participación de compañías globales en sus yacimientos, reduciendo gradualmente el aislamiento económico que impusieron las sanciones desde 2019.

Un contexto geopolítico y económico más amplio

Los permisos también llegan en un momento de intensificación de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Recientemente, el secretario de Energía norteamericano visitó Caracas y se reunió con la presidenta venezolana, impulsando la idea de atraer una "avalancha de inversiones" extranjeras al sector petrolero, clave para la economía del país.

Además de las autorizaciones para operar, el Tesoro estadounidense emitió otras licencias que permiten a empresas suministrar tecnología, bienes y servicios esenciales para la exploración y producción petrolera en Venezuela. Esto incluye herramientas y componentes necesarios para modernizar infraestructuras y aumentar la capacidad productiva de los campos de crudo y gas.

Este movimiento podría impulsar una recuperación importante en la industria petrolera venezolana, atraer inversiones internacionales y cambiar la dinámica energética en la región tras años de sanciones restrictivas y aislamiento económico.