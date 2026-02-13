Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La gerencia de un hotel cuelga un cartel sobre los perros que muchos ya aplauden: una lección para los humanos
Virales
Virales

La gerencia de un hotel cuelga un cartel sobre los perros que muchos ya aplauden: una lección para los humanos

Otros no lo ven tan bien.

Juan De Codina
Juan De Codina
El cartel de un hotel sobre los perros al que ha tenido acceso @Soycamarero
El cartel de un hotel sobre los perros al que ha tenido acceso @SoycamareroTikTok / Soycamarero

Que una mascota acceda al interior de un edificio o establecimiento que no sea su propia casa es un tema que siempre ha generado debate. Por un lado, muchos piensan que los perros no deberían acudir a locales como restaurantes, bares, supermercados o tiendas de algún centro comercial. Otros no están tan de acuerdo y no ven ningún problema en ello.

El hostelero Jesús Soriano, conocido en el mundo de las redes sociales como @Soycamarero, especialmente por su activismo a la hora de defender los derechos de los trabajadores del sector y criticar las injusticias que se viven en restaurantes y bares, ha tenido acceso a un cartel que ha colgado la gerencia de un hotel que hablaba directamente de los perros.

Esta gerencia SÍ que se muestra a favor de las mascotas en los hoteles. No hablamos de perros guías, compañeros imprescindibles de las personas ciegas, sino de los animales domésticos que actúan simplemente como mascotas.

Punto a favor de los perros

El cartel deja muy claro que "los perros son bienvenidos a este hotel". ¿Y por qué? Porque lo comparan con algunas actitudes que han tenido algunos huéspedes humanos: "Nunca tuvimos perros que fumaran en la cama, quemando las sábanas".

Y añaden: "Nunca un perro nos robó toallas o puso la televisión a todo volumen o se peleó con su compañero de habitación. Nunca tuvimos perros borrachos que rompieran muebles".

Rematan con una frase que ya es historia de las redes sociales: "Por eso, si su perro responde por usted, usted también es bienvenido".

¿Qué dice la ley?

La Ley de Bienestar Animal, establecida desde septiembre de 2023, obliga a cualquier establecimiento a indicar de manera clara si son "pet friendly" o no. Por lo general, las mascotas no deben quedarse solas ni deben acceder a las zonas de manipulación de alimentos.

  • Los hoteles deben señalar claramente la política de admisión de animales. Es obligatorio informar con antelación si se viaja con mascota.
  • Tienen acceso restringido normalmente a restaurantes, spas o zonas de desayuno, aunque pueden acompañar en terrazas o en las zonas concretamente designadas.
  • El dueño será el responsable de los daños materiales o molestias causados por el animal.
  • Algunos hoteles aplican restricciones de peso, el número de mascotas o incluso excluyen razas consideradas potencialmente peligrosas.
Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales