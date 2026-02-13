La gerencia de un hotel cuelga un cartel sobre los perros que muchos ya aplauden: una lección para los humanos

El cartel de un hotel sobre los perros al que ha tenido acceso @Soycamarero

Que una mascota acceda al interior de un edificio o establecimiento que no sea su propia casa es un tema que siempre ha generado debate. Por un lado, muchos piensan que los perros no deberían acudir a locales como restaurantes, bares, supermercados o tiendas de algún centro comercial. Otros no están tan de acuerdo y no ven ningún problema en ello.

El hostelero Jesús Soriano, conocido en el mundo de las redes sociales como @Soycamarero, especialmente por su activismo a la hora de defender los derechos de los trabajadores del sector y criticar las injusticias que se viven en restaurantes y bares, ha tenido acceso a un cartel que ha colgado la gerencia de un hotel que hablaba directamente de los perros.

Esta gerencia SÍ que se muestra a favor de las mascotas en los hoteles. No hablamos de perros guías, compañeros imprescindibles de las personas ciegas, sino de los animales domésticos que actúan simplemente como mascotas.

Punto a favor de los perros

El cartel deja muy claro que "los perros son bienvenidos a este hotel". ¿Y por qué? Porque lo comparan con algunas actitudes que han tenido algunos huéspedes humanos: "Nunca tuvimos perros que fumaran en la cama, quemando las sábanas".

Y añaden: "Nunca un perro nos robó toallas o puso la televisión a todo volumen o se peleó con su compañero de habitación. Nunca tuvimos perros borrachos que rompieran muebles".

Rematan con una frase que ya es historia de las redes sociales: "Por eso, si su perro responde por usted, usted también es bienvenido".

¿Qué dice la ley?

La Ley de Bienestar Animal, establecida desde septiembre de 2023, obliga a cualquier establecimiento a indicar de manera clara si son "pet friendly" o no. Por lo general, las mascotas no deben quedarse solas ni deben acceder a las zonas de manipulación de alimentos.