Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Peter Singer, filósofo: "Si alguien es vegano al 90% y el 10% restante come carne, habrá logrado un cambio del 90%"
Consumo
Consumo

Peter Singer, filósofo: "Si alguien es vegano al 90% y el 10% restante come carne, habrá logrado un cambio del 90%"

"Lo que debemos hacer es reducir el consumo de carne lo máximo posible", asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una foto de archivo de una bolsa llena de vegetales y otra superpuesta del filósofo australiano Peter Singer
Peter Singer sobre reducir el consumo de carne en la dieta.Getty Images

Reducir el consumo de carne ya no es una decisión que solo toman quienes siguen una dieta vegetariana o vegana. Cada vez más personas optan por comerla con menos frecuencia, ya sea por motivos de salud, por el impacto ambiental de la ganadería o por una creciente preocupación por el bienestar animal. Y, según muchos expertos, incluso los pequeños cambios pueden tener un efecto significativo cuando se multiplican a gran escala.

En ese contexto se enmarca la reflexión del filósofo australiano Peter Singer, uno de los mayores referentes mundiales en ética y derechos de los animales. El autor de Liberación animal, obra considerada clave para el movimiento animalista, sostiene que el objetivo no debe ser alcanzar una perfección absoluta, sino reducir al máximo el consumo de productos procedentes de la ganadería industrial para disminuir su impacto.

El filósofo defiende que no hace falta seguir una dieta vegana de forma estricta para contribuir al cambio. "Si alguien es vegano al 90% y el 10% restante come carne, habrá logrado un cambio del 90%", asegura en una entrevista con El País, reivindicando que lo verdaderamente importante es reducir el consumo de carne y, con ello, el número de animales criados en sistemas industriales.

Todavía falta conciencia colectiva

Peter Singer compara esta transformación con la evolución social que experimentó el tabaco durante las últimas décadas. "Cuando era joven todo el mundo fumaba en las fiestas, ahora los fumadores son vistos como los raros", explica. A su juicio, del mismo modo que fumar pasó de ser un hábito normalizado a convertirse en una práctica cada vez menos aceptada, el consumo habitual de carne podría seguir un camino similar si aumenta la conciencia colectiva y se alcanza una masa crítica de personas que opten por alternativas vegetales.

A su vez, rechaza la idea de que una alimentación basada en plantas sea necesariamente más cara. Aunque reconoce que los productos de origen animal obtenidos con mayores estándares de bienestar suelen tener precios elevados, sostiene que fuentes de proteína vegetal como las lentejas o las judías siguen siendo opciones asequibles y recuerda que, durante siglos, la carne fue un alimento reservado para ocasiones especiales.

Además del sufrimiento animal, el filósofo insiste en que la ganadería intensiva supone un importante desperdicio de recursos. "Desperdiciamos dos tercios de todo el alimento que añadimos a la agricultura intensiva", argumenta, reivindicando que es más eficiente dedicar las grandes cantidades de cereales y soja a la alimentación humana en vez de alimentar animales para después consumir su carne.

Lejos de plantear un cambio radical e inmediato, Peter apuesta por una estrategia progresiva. "Lo que debemos hacer es reducir el consumo de carne lo máximo posible, así es como llegaremos a algún lugar", concluye, con la idea de consumirla solo en ocasiones puntuales y siempre que proceda de sistemas no industriales. En su opinión, los pequeños cambios adoptados por millones de personas pueden tener un impacto enorme.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos