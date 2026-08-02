Detenido un menor referente en España de la 'red 764' de captación y explotación de menores

Un trabajo conjunto entre la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil ha culminado con la detención en Gipuzkoa de un menor de edad, de 17 años, al que se considera el principal referente en España de la 'red 764', de captación y explotación de menores a través de internet.

Al detenido se le atribuye presuntamente el envío de numerosas amenazas dirigidas contra centros educativos, organismos públicos y privados, y diversas personas entre enero y abril de 2026.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la 'red 764', de la que participaría el joven detenido, es una organización "extremista transnacional" que opera principalmente a través de internet y que busca captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables.

La organización ha sido investigada en varios países por su vinculación con delitos como la 'sextorsión', el acoso organizado, la distribución de material de explotación sexual infantil, la inducción a las autolesiones, la difusión de contenidos de violencia extrema, el maltrato animal y campañas de amenazas, y hostigamiento contra instituciones, entidades sociales y personas.

Al detenido, en concreto, se le atribuye presuntamente el envío de numerosas amenazas dirigidas contra centros educativos, ayuntamientos, bibliotecas, asociaciones sociales, organismos públicos y diversas personas entre enero y abril de 2026. Mediante las cuales anunciaba tiroteos, ataques armados y otras acciones violentas que nunca llegaron a producirse, aunque generaron una importante alarma social y obligaron al despliegue de dispositivos extraordinarios de seguridad.

En todas las amenazas hacía referencia a su supuesta pertenencia a la organización 764 y, en algunas de ellas, manifestaba que retransmitiría en directo, a través de una plataforma en línea, los asesinatos que pretendía cometer para que fueran presenciados por otros integrantes del grupo. Entre los hechos investigados, destacan también las amenazas dirigidas contra un conocido centro de ocio y contra diversas personas, han explicado las mismas fuentes.