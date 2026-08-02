Nunca tires los clips de plástico de las bolsas de pan: pueden hacer mucho más de lo que la mayoría de la gente piensa

Aunque su función original es mantener el pan cerrado, estos diminutos accesorios tienen aplicaciones mucho más variadas en el hogar.

La mayoría de las personas los tira a la basura nada más abrir una bolsa de pan. Sin embargo, esos pequeños clips de plástico que sirven para cerrar el envase pueden convertirse en unos aliados inesperados para resolver pequeños problemas cotidianos sin gastar dinero.

Aunque su función original es mantener el pan cerrado, estos diminutos accesorios tienen aplicaciones mucho más variadas en el hogar, desde organizar cables hasta mantener el orden en la cocina o ayudar en tareas de jardinería.

Según explica el medio alemán CHIP, cada vez más personas optan por reutilizarlos en lugar de desecharlos, ya que su tamaño reducido y su resistencia los convierten en una solución sencilla para múltiples situaciones.

Un organizador perfecto para cables y pequeños objetos

Uno de los usos más prácticos de estos clips consiste en mantener los cables ordenados. Cargadores de móvil, auriculares o alargadores pueden enrollarse y sujetarse fácilmente con una de estas piezas de plástico para evitar que se enreden.

Gracias a su pequeño tamaño, estos cierres de plástico ocupan muy poco espacio y pueden sustituir a los organizadores de cables convencionales en cajones, mochilas o bolsas de viaje.

También sirven para agrupar pequeños objetos o mantener juntos distintos accesorios, facilitando su localización y ayudando a mantener el orden sin necesidad de comprar nuevos organizadores.

Un aliado inesperado en la cocina y el jardín

En la cocina, estos clips permiten cerrar de nuevo bolsas de especias, frutos secos, pan rallado o fruta deshidratada, evitando derrames y conservando mejor los alimentos una vez abiertos.

Además, los clips pueden utilizarse también para agrupar pequeños paquetes dentro de cajones o armarios, haciendo más sencillo encontrar cada producto cuando se necesita.

También resultan útiles en el jardín. Pueden sujetar temporalmente tallos jóvenes a un tutor o convertirse en etiquetas improvisadas para identificar plantas, hierbas o semilleros con solo añadir un pequeño papel con su nombre.

Soluciones rápidas para pequeñas emergencias

Otra de sus aplicaciones consiste en emplearlos como herramientas de limpieza. Si se doblan ligeramente y se envuelven con un poco de papel o algodón, permiten acceder a rendijas estrechas donde es difícil eliminar polvo, migas o suciedad.

También pueden servir como solución provisional cuando se rompe el tirador de una cremallera o cuando es necesario colgar o sujetar un objeto ligero durante un corto periodo de tiempo.

Eso sí, también tienen limitaciones y no son adecuados para cualquier uso, especialmente cuando intervienen altas temperaturas o cargas pesadas, ya que estos clips no están diseñados para soportar peso ni altas temperaturas.

Utilizarlos cerca del calor o forzarlos en exceso puede hacer que el plástico se deforme o se rompa. Aun así, reutilizarlos antes de tirarlos puede ser una forma sencilla de ahorrar y dar una segunda vida a un objeto que casi siempre termina en la basura.