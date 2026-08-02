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Nunca tires los clips de plástico de las bolsas de pan: pueden hacer mucho más de lo que la mayoría de la gente piensa
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Nunca tires los clips de plástico de las bolsas de pan: pueden hacer mucho más de lo que la mayoría de la gente piensa

Una segunda vida con infinidad de usos.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Aunque su función original es mantener el pan cerrado, estos diminutos accesorios tienen aplicaciones mucho más variadas en el hogar.DOUGLAS SACHA

La mayoría de las personas los tira a la basura nada más abrir una bolsa de pan. Sin embargo, esos pequeños clips de plástico que sirven para cerrar el envase pueden convertirse en unos aliados inesperados para resolver pequeños problemas cotidianos sin gastar dinero.

Aunque su función original es mantener el pan cerrado, estos diminutos accesorios tienen aplicaciones mucho más variadas en el hogar, desde organizar cables hasta mantener el orden en la cocina o ayudar en tareas de jardinería

Según explica el medio alemán CHIP, cada vez más personas optan por reutilizarlos en lugar de desecharlos, ya que su tamaño reducido y su resistencia los convierten en una solución sencilla para múltiples situaciones.

Un organizador perfecto para cables y pequeños objetos

Uno de los usos más prácticos de estos clips consiste en mantener los cables ordenados. Cargadores de móvil, auriculares o alargadores pueden enrollarse y sujetarse fácilmente con una de estas piezas de plástico para evitar que se enreden.

Gracias a su pequeño tamaño, estos cierres de plástico ocupan muy poco espacio y pueden sustituir a los organizadores de cables convencionales en cajones, mochilas o bolsas de viaje.

También sirven para agrupar pequeños objetos o mantener juntos distintos accesorios, facilitando su localización y ayudando a mantener el orden sin necesidad de comprar nuevos organizadores.

Un aliado inesperado en la cocina y el jardín

En la cocina, estos clips permiten cerrar de nuevo bolsas de especias, frutos secos, pan rallado o fruta deshidratada, evitando derrames y conservando mejor los alimentos una vez abiertos.

Además, los clips pueden utilizarse también para agrupar pequeños paquetes dentro de cajones o armarios, haciendo más sencillo encontrar cada producto cuando se necesita.

También resultan útiles en el jardín. Pueden sujetar temporalmente tallos jóvenes a un tutor o convertirse en etiquetas improvisadas para identificar plantas, hierbas o semilleros con solo añadir un pequeño papel con su nombre.

Soluciones rápidas para pequeñas emergencias

Otra de sus aplicaciones consiste en emplearlos como herramientas de limpieza. Si se doblan ligeramente y se envuelven con un poco de papel o algodón, permiten acceder a rendijas estrechas donde es difícil eliminar polvo, migas o suciedad.

También pueden servir como solución provisional cuando se rompe el tirador de una cremallera o cuando es necesario colgar o sujetar un objeto ligero durante un corto periodo de tiempo.

Eso sí, también tienen limitaciones y no son adecuados para cualquier uso, especialmente cuando intervienen altas temperaturas o cargas pesadas, ya que estos clips no están diseñados para soportar peso ni altas temperaturas.

Utilizarlos cerca del calor o forzarlos en exceso puede hacer que el plástico se deforme o se rompa. Aun así, reutilizarlos antes de tirarlos puede ser una forma sencilla de ahorrar y dar una segunda vida a un objeto que casi siempre termina en la basura.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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