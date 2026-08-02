Un terremoto de magnitud 3,9 sacude la Región de Murcia y se deja sentir en Alicante y Albacete

Un terremoto de 4,1 grados en la escala de Richter a 4 kilómetros de profundidad con epicentro en la localidad murciana de Pliego se ha hecho sentir a mediodía de este domingo en toda esa región y en las provincias vecinas de Alicante y Albacete, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo se ha producido a las 11:59 horas y no ha causado daños, según los servicios de emergencia 112, que pasada una media hora, habían recibido unas 80 llamadas de puntos tan distantes como Bullas o Cartagena.

Ha durado algunos segundos y según el IGN, que establece una horquilla de intensidad de 1 a 10, se ha sentido con un nivel 4 en la pedanía murciana de Javalí Nuevo, Mula y su pedanía de La Puebla.

Con grado entre 3 y 4 en Abanilla, Blanca, Ceutí, Molina de Segura, El Esparragal, Rincón de Seca, San Ginés, Sangonera la Seca y Abarán y con 3, en Archena, Murcia, Bullas, Totana, Librilla, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Ricote y Villanueva del Río Segura, todas poblaciones murcianas.

La Región de Murcia es una de las zonas de mayor actividad sísmica de España y ha vivido varios terremotos destructivos, el más destacado en Lorca el 11 de mayo de 2011, con una magnitud de 5,1, que causó 9 fallecidos, más de 300 heridos y enormes daños patrimoniales. Es el terremoto más trágico registrado en España en las últimas décadas