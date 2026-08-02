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Un terremoto de magnitud 3,9 sacude la Región de Murcia y se deja sentir en Alicante y Albacete
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Un terremoto de magnitud 3,9 sacude la Región de Murcia y se deja sentir en Alicante y Albacete

El sismo tuvo una magnitud de 4.1 grados en la escala de Richter.

Andrés Senior Duran
EFE
Una imagen de Murcia.
Una imagen de Murcia.Getty Images

Un terremoto de 4,1 grados en la escala de Richter a 4 kilómetros de profundidad con epicentro en la localidad murciana de Pliego se ha hecho sentir a mediodía de este domingo en toda esa región y en las provincias vecinas de Alicante y Albacete, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El seísmo se ha producido a las 11:59 horas y no ha causado daños, según los servicios de emergencia 112, que pasada una media hora, habían recibido unas 80 llamadas de puntos tan distantes como Bullas o Cartagena.

Ha durado algunos segundos y según el IGN, que establece una horquilla de intensidad de 1 a 10, se ha sentido con un nivel 4 en la pedanía murciana de Javalí Nuevo, Mula y su pedanía de La Puebla.

Con grado entre 3 y 4 en Abanilla, Blanca, Ceutí, Molina de Segura, El Esparragal, Rincón de Seca, San Ginés, Sangonera la Seca y Abarán y con 3, en Archena, Murcia, Bullas, Totana, Librilla, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Ricote y Villanueva del Río Segura, todas poblaciones murcianas.

La Región de Murcia es una de las zonas de mayor actividad sísmica de España y ha vivido varios terremotos destructivos, el más destacado en Lorca el 11 de mayo de 2011, con una magnitud de 5,1, que causó 9 fallecidos, más de 300 heridos y enormes daños patrimoniales. Es el terremoto más trágico registrado en España en las últimas décadas

Andrés Senior Duran
EFE

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