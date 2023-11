Por fin es Black Friday y en PcComponentes tiran los precios hasta la medianoche

Si tienes una lista de deseos o regalos de tecnología pendiente de tachar, hoy es la oportunidad perfecta para ti. A estas alturas, todos hemos oído hablar del famoso Black Friday, esa jornada de descuentos que proviene de la cultura estadounidense y que, hoy, 24 de noviembre, está viviendo su clímax en España y en muchos otros rincones del mundo. Es ese día en el que tiendas, ya sean físicas o en línea, ofrecen descuentos que parecen salidos de un cuento de hadas.

Uno de los gigantes tecnológicos de nuestro país, PcComponentes, está culminando hoy su campaña destapando sus mejores ofertas de Black Friday, y es una fiesta de ofertas y descuentos. No te voy a llenar el artículo de cifras alucinantes, ni tampoco intentaré venderte nada. Lo que voy a hacer es compartirte qué productos y ofertas me han seducido a mí también.

¿Qué productos están en oferta?

Dentro del amplio espectro de la tecnología, hay nichos muy específicos: desde los que buscan portátiles ultraligeros para trabajar en cualquier parte, hasta los que quieren una tarjeta gráfica que mueva los videojuegos más exigentes. Las necesidades son diversas y, siendo sincero, es difícil encontrar ofertas que satisfagan todas esas demandas en un solo día. Pero aquí viene la parte interesante. En total, hablamos de que PcComponentes ha echado el resto en este Black Friday con alrededor de 1.000 ofertas, algunas de las cuales llegan hasta el 50% de descuento. Y en prácticamente todas sus familias de productos: componentes, smartphones, tablets, periféricos, electrodomésticos… Y, evidentemente, ofertas especiales de Black Friday en ordenadores.

Los entresijos del mundo tecnológico pueden ser complicados. Cada componente, cada pieza de hardware, tiene sus especificaciones, su funcionamiento y su compatibilidad. A la hora de comprar, ya sea un portátil, un ordenador de sobremesa, componentes específicos, videojuegos o teléfonos móviles, es fundamental conocer qué es lo que realmente se necesita. Y, siendo sinceros, aquí esta empresa tecnológica nos deja muy tranquilos.

En conclusión, el Black Friday es una oportunidad, pero también un desafío. Es un día para ser astuto, para informarse bien y para aprovechar las ofertas de verdad. No te dejes llevar solo por el porcentaje de descuento; busca lo que realmente necesitas y compara.

Y si decides esperar, eso también está bien. Al final del día, lo más importante es hacer una compra informada. Y el Ciber Monday está a la vuelta de la esquina.

Todo al naranja en este Black Friday

Es el concepto por el que apuesta PcComponentes este año, hacer de este Black Friday el más naranja. Bajo el nombre de “The Orange is the new Black”, serie que muchos conocerán, el ecommerce pretende atraer y convencer no sólo con ofertas, sino también con servicios diferenciales. La tecnológica murciana ofrece envíos en 24 horas y gratuitos en pedidos superiores a 50 euros, garantía de sustitución en 24 horas y devoluciones gratuitas, y un servicio de atención al cliente sin esperas.

Vamos, que a nosotros ya nos han convencido.

Desde mi rincón tecnológico, te deseo suerte en la caza. ¡Feliz Black Friday!

—