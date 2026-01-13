Esto es lo que costaría comprar Groenlandia si estuviera en venta, según los expertos

El presidente de EEUU, Donald Trump, tiene entre ceja y ceja hacerse con el control de Groenlandia. Aunque el mandatario ya había manifestado públicamente esa intención desde su regreso a la Casa Blanca, la insistencia de sus mensajes respecto a la isla de soberanía danesa se ha multiplicado desde que se produjo la intervención militar estadounidense en Venezuela.

Desde la Casa Blanca no se cortan en absoluto en hablar sobre sus ambiciones en Groenlandia y la pasada semana incluso reconocieron que el uso de la fuerza militar se encuentra entre las "opciones" que la Administración Trump baraja para dominar la isla.

Sin embargo, desde The New York Times han querido ponerse en otro posible escenario: el de una potencial negociación entre EEUU y Dinamarca para adjudicar la propiedad de Groenlandia.

En ese sentido, David Barker, promotor inmobiliario y execonomista de la Reserva Federal de Nueva York, ha indicado al citado medio de comunicación cuánto costaría comprar Groenlandia si estuviera en venta.

El experto ha realizado un cálculo aproximado y ha llegado a la conclusión de que adquirir Groenlandia podría valer entre 12.500 y 77.000 millones de dólares, es decir, entre 10.700 y 66.000 millones de euros.

La riqueza de minerales de Groenlandia

Aunque Trump ha asegurado que quiere hacerse con Groenlandia para reforzar la defensa nacional estadounidense, la realidad es que uno de los grandes atractivos con los que cuenta la isla es su riqueza de minerales.

En concreto, la isla posee cobre y litio, minerales que son necesarios para la fabricación de tecnologías críticas como baterías y vehículos eléctricos y que también son muy importantes en el sector de la defensa.

No obstante, Jakob Keiding, director del Danish Mineral Intelligence Centre (D-MIC), también ha dejado claro que los minerales de los que dispone Groenlandia deben valorarse en su justa medida.

"Da la impresión de que Groenlandia puede resolver los problemas del mundo entero, pero sus minerales se encuentran también en otros lugares. El problema es más bien que la producción mundial se concentra en determinados países, como China. Y una mina con metales raros en Groenlandia no resuelve este problema si el mineral se envía a China", ha expresado Keiding.