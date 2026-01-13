Un año de prisión para un falso casero por estafar 550 euros: el juez endurece la pena por aprovecharse de la "necesidad de vivienda"

La Audiencia Provincial de Logroño ha condenado a un año de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo a una persona que actuó como 'falso casero' y estafó 550 euros a una persona que estaba buscando piso. El sujeto ha cometido un "delito de estafa agravada por recaer sobre necesidad de vivienda", según se destaca en la sentencia.

En la propia sentencia se explica que la persona estafada "se encontró con un conocido, manteniendo ambos una conversación en la cual aquel le comentó a este que no tenía domicilio donde residir, a lo que ese conocido le respondió que tenía un amigo que tenía una inmobiliaria y que no le importaría ayudarle en la búsqueda de un piso en el que alojarse".

La persona que estaba buscando una vivienda se puso en contacto con ese individuo, quien, un tiempo después, le comunicó que había encontrado un piso y que él mismo (el estafador) pondría su nómina para contratar el alquiler del inmueble, por lo que necesitaba que le entregara 550 euros en concepto de reserva de la vivienda.

La entrega de ese dinero se realizó, pero no se produjo la firma del contrato. El estafador comenzó a poner excusas como que "al dueño del piso se le ha muerto un familiar y no está en Logroño" o que "han quitado los contadores de luz del piso y por tanto hay que realizar una nueva instalación".

Compromiso (incumplido) de devolución del dinero

Ante esa situación, el afectado pidió que se le devolvieran los 550 euros. Sin embargo, solo se encontró con más excusas. Finalmente, ambos acordaron firmar un documento en el que la persona que se había quedado con el dinero se comprometía a devolverlo a través de pagos mensuales.

Sin embargo, ese compromiso fue incumplido y el afectado denunció. Finalmente, la justicia le ha dado la razón y ha condenado al estafador al mencionado año de cárcel, a seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros y al pago de una indemnización de 550 euros al afectado (además de las costas procesales).