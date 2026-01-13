Un hombre de 42 años se gasta 52.000 euros en construir un pub en su propio jardín: "Nos quedamos aquí hasta las 3 de la madrugada, es el sueño de nuestra vida"

Un hombre de 42 años de Texas (EEUU) llamado Stephen Hutyra se ha gastado 61.000 dólares (algo más de 52.000 euros, al cambio actual) en cumplir un sueño: construir un pub en su propio jardín.

Hutyra pasó tres años viviendo en Inglaterra y se enamoró de su cultura de pubs. Tras encontrar en la red social Facebook una publicación en la que se podía ver a una pareja inglesa que había construido un pequeño pub en el patio de su vivienda, el hombre decidió que ese sería su gran proyecto.

Después de que su esposa le dijera que estaba dispuesta a participar en la construcción del pub, el hombre se puso manos a la obra comprando los primeros muebles, pidiendo un préstamo bancario y contratando a un constructor.

Tras una gran inversión (de tiempo y de dinero), la pareja estadounidense es ahora propietaria de The Thirsty Goat, un pub privado construido en el patio trasero de la casa en la que ambos viven.

Tres años de planificación y el doble del coste presupuestado

En declaraciones a Business Insider, Stephen Hutyra ha explicado que "tuve unos tres años para planificar, así que cuando llegó el momento, sabía dónde quería que estuviera todo". En ese sentido, el hombre ha destacado que "lo tenía todo planeado, hasta los interruptores de la luz".

Pese a ese largo proceso de planificación, la realidad es que los costes fueron mucho más elevados de los previstos inicialmente por Hutyra. "Pensé que probablemente podría terminarlo por unos 30.000 dólares", ha indicado. Sin embargo, el coste final de The Thirsty Goat ha acabado ascendiendo a más del doble: 61.000 dólares.

En cualquier caso, todo parece haber merecido la pena. El pub se ha convertido en el centro neurálgico de celebraciones. "Nos encontramos aquí sentados entre semana hasta la medianoche, o hasta las 2 o 3 de la madrugada los fines de semana con familiares y amigos, es el sueño de nuestra vida", ha resaltado el hombre.