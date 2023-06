¿Qué puedo hacer si tengo entradas para el jueves en el Primavera Sound de Madrid?

Las alertas meteorológicas venían cerniendo la sombra de la duda y al final los nubarrones aparecieron. La primera jornada del esperado y multitudinario festival Primavera Sound en su edición madrileña se ha cancelado por la previsión de lluvia y mal tiempo. Una decisión en aras de la seguridad de los asistentes que afecta a miles de personas.

No obstante, desde el primer momento, desde la organización del festival han dejado claro que hay alternativas y que nadie va a perder su dinero -se trata de entradas que superan los cien euros de precio por día, con variaciones si se ha adquirido un bono para más jornadas-.

"En estrecha coordinación y de acuerdo con el Ayuntamiento y la Policía Local de Arganda del Rey y siguiendo las recomendaciones y consideraciones de los informes técnicos pertinentes, la jornada del 8 de junio de Primavera Sound Madrid en la Ciudad del Rock queda suspendida por motivos de seguridad, así como la actividad en el estadio Metropolitano", anunciaron el miércoles por la tarde en un comunicado.

"Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda causar y os agradecemos vuestro apoyo", continúa el comunicado, que remite a los canales oficiales del festival para mantenerse informados sobre posibles nuevos cambios.

¿Qué hago con la entrada del jueves?, ¿cómo me devuelven el dinero?

La gran pregunta ahora es qué ocurre con las personas que tenían una entrada para este jueves. Bien, hay dos posibles alternativas según prefiera el consumidor afectado. Según se indica, las entradas de día para este jueves ahora serán válidas para las jornadas del viernes o del sábado sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Es decir, podrás utilizarlas para asistir este fin de semana al festival.

No obstante, habrá casos de personas que no tendrán esta posibilidad, ya sea por no estar esos días en la capital, por trabajo o por falta de alternativa habitacional. En caso de no utilizarse la entrada, una vez finalizado el festival y a la mayor brevedad posible, se recibirá la devolución del importe de la entrada. La devolución se realizará de forma automática.