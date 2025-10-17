Llega a Madrid, se lava el pelo con el agua de esa ciudad y lanza un mensaje que traerá cola

El agua de Madrid tiene fama en toda España, los madrileños sacan pecho de ella y no consienten que se dude de su calidad, aunque un estudio de la OCU no refleja que sea la mejor del país. En cualquier caso, la usuaria de TikTok @thelithuanianabroad, lituana que creció en Alemania y vive en España, ha dejado muy clara su opinión.

"Estoy en Madrid y tengo que deciros que el agua de aquí es una locura. El agua de aquí es una locura. Porque el agua en Barcelona es una mierda absoluta y aquí me lavé el pelo esta mañana y ni siquiera usé acondicionador, no usé mascarilla, no usé nada, sólo usé champú y con el increíble agua de aquí de Madrid, me veo el pelo genial, suave, sano", asegura en un vídeo que ha subido a esa red social.

"En Barcelona tengo que usar acondicionador, aceite y sigo sintiendo mi pelo como una mierda Y aquí no usé nada, no hice nada, y lo siento increíble. Siento que quiero venir a Madrid solo para lavarme el pelo. Si pudiera lo haría", afirma.

En los comentarios, un usuario señala: "Es agua que viene directa desde el Olimpo, filtrada por el mismísimo Zeus". "Como esto lo vean muchos madrileños no nos dejan en paz al resto de españoles", apunta otro. "Dice la leyenda que el agua de Madrid les la mejor del planeta, pero no tiene playa, vaya", insiste otro.

Pese a toda esa fama, un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) las mejores agua del grifo son las de Burgos, Vigo, San Sebastián y Las Palmas. Eso sí, en esa clasificación figura ya luego la de Madrid, Granada y León.

En el otro extremo están las aguas de ciudades como Zaragoza, Ciudad Real, Palma de Mallorca, Huelva, Logroño y Barcelona de peor calidad, según la OCU, y caracterizadas por su dureza y mal sabor.