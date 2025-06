Nadie lo hace pero es el truco para tener helado siempre cremoso, según Ben & Jerry's

En el hipotético caso, porque no siempre ocurre, de no terminarnos una tarrina recién abierta de helado, cuando volvemos a ella es habitual encontrarnos con una capa más solidificada, con cristales de hielo, que no nos deja disfrutar de esa cremosidad del dulce.

Según el popular fabricante de helados Ben & Jerry's, hay una forma muy sencilla de evitar este problema en casa, como recoge Parade.

Simplemente, a la hora de guardarlo en el congelador, lo que hay que hacer es colocarlo bocabajo. Puede parecer una tontería, pero hay ciencia detrás de esto.

Como explica la revista, al almacenar el helado en posición vertical se puede formar condensación en el interior de la tapa: "Esta humedad gotea sobre la superficie del helado, se vuelve a congelar y forma esos desagradables y arenosos cristales de hielo".

Al almacenarlo del revés, con la tapa como base, aseguran que como resultado se forman menos cristales de hielo, con lo cual, se obtiene una mejor textura y "un sabor más parecido al de la primera cucharada durante más tiempo".

Otro consejo que dan es guardarlo bien dentro del congelador, no cerca de la puerta, puesto que con el abrir y cerrar puede alterarse la temperatura.