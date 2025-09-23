Un chef español con estrella Michelín, sorprendido al ver el desayuno en un hotel de Finlandia

El chef vasco con estrella Michelin Aitor Fernández, que además es un maestro del pintxo (pincho, en euskera) con múltiples premios, visitó a finales del verano el Centro Cultural Vasco en Helsinki, Finlandia, donde se ha llevado más de una sorpresa. Fue para asistir a una velada de pintxos en el NH Collection Helsinki Grand Hansa de Helsinki. Este evento, que se hizo muy popular en otra ciudad finlandesa, Tampere, también ahora ha conquistado Helsinki. Asistió junto al chef Matti Romppanen, que fue el responsable de la carta vasca en el restaurante Hansa Café, en el que celebró este evento.

Fernández recordó que los excelentes ingredientes del País Vasco son un factor importante en el éxito culinario de la región.:“Tenemos veranos muy buenos, así que todo crece de maravilla. Y lo más importante, respetamos las estaciones y los ingredientes”, reveló Fernández con orgullo, según ha publicado Iltalehti.

Romppanen conoce bien la cultura gastronómica española, ya que tuvo su propio restaurante en Barcelona durante varios años y luego un restaurante de tapas y vinos en Helsinki. Y este chef ha notado que existen sorprendentemente muchas similitudes entre las culturas culinarias española y finlandesa y aseguró que en ambos países tenemos varios ingredientes favoritos iguales.

Por su parte, Aitor Fernández sabía poco de la gastronomía finlandesa antes de esta visita a Finlandia a finales de agosto y, de hecho, su intención era probar sopa de salmón y reno. Pero algo le impresionó algo, ya la primera mañana que pasí allí. Fue la generosa selección de panes del hotel para desayunar. Fernández elogió la selección de pan finlandés que le dejó asombrado.

Otra similitud que resalta Romppanen es que comemos muchas setas en ambos países. "A menudo pensamos que es algo nórdico, pero no es así", dice Romppanen. "De igual manera, los huevos son parte esencial de la cocina española. Pero quizás el ingrediente más sorprendente sea la patata, añadió.

"Los finlandeses tomamos, además, muchas patatas, pero no son sólo nuestra especialidad, también muchos platos españoles las llevan", dijo Romppanen. Obviamente, la tortilla de patatas es quizás el mejor ejemplo. Un plato que también en algunas parte de España, como el País Vasco, se toma para desayunar y cenar, bien sola o bien con pan. Y ha sido en muchos sitios el alimento de la gente común durante siglos, ya que las patatas, los huevos y la harina son productos baratos y la comida resultante es abundante, han destacado estos expertos.

En cuanto a los platos clásicos españoles, también incluyen muchas partes de la carcasa guisadas y cocinadas durante mucho tiempo. Carecen del arte y la decoración de muchos pintxos. Más bien, se asemejan a los guisos de carne tradicionales finlandeses, resaltan estos expertos.

Precisamente los pintxos españoles, y, en concreto, vascos, son un buen ejemplo de ello. Son como tapas, pero no realmente. Fernández explica que la principal diferencia es que las tapas se pueden compartir en grupo, mientras que los pintxos se comen solos.

“Un pintxo se come en pocos bocados. A menudo se sirve con pan y se come con una mano. En la otra, una copa de cerveza o vino”, explicó Fernández. Pero, las reglas están para romperse, una pauta que sigue el propio Fernández: ha diseñado y creado pintxos que se comen con cuchara y son suficientes para más de dos bocas hambrientas.

Un pintxo también puede tener un pequeño palillo que une los diferentes ingredientes. Al fin y al cabo, pintxo significa lo mismo que pinchar o apuñalar. Fernández también resaltó en su viaje a Finlandia que, en el País Vasco, los pintxos suelen disfrutarse de pie junto a una barra. Y después de una barra, se pasa a la siguiente para probar sus creaciones.