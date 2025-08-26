Un chef explica por qué muchos hosteleros no quieren ver ni en pintura a los españoles en sus restaurantes

El chef Ariel Patai, con un negocio en Fuerteventura, ha hablado en TikTok de por qué hay muchos hosteleros que no quieren ver por sus negocios a turistas españoles y ha provocado una oleada de comentarios de todo tipo.

"Normalmente la gente no le gusta trabajar con españoles porque el español sabe comer", ha dicho de primeras. Ha afirmado que a un cliente de España "le sacas un producto de mierda y se va a quejar igual que si es bueno te lo va a agradecer".

"Como muchas personas están acostumbradas a hacer mierda, se le quejan los españoles y se terminan quejando del cliente español. Si vas a sitios de hostelería casi ninguno quiere trabajar con españoles", ha apostillado.

Según este chef, los hosteleros dicen que los clientes españoles "son unos tocahuevos" te piden las cosas varias veces y te hacen "dar 80 viajes": "Para mí son los mejores clientes que tengo en mi negocio porque valoran mi trabajo y saben lo que están comiendo".

Por el contrario, los turistas de otros países no tienen los mismos conocimientos: "Igual le pones una paella con socarrat y dicen que está quemado porque no saben, pero un español no".