La guía de viajes más importante del mundo desaconseja ir a dos islas españolas: "Los residentes dicen que están perdiendo su identidad, su cultura y su derecho a existir como comunidad"

Reino Unido lanza una advertencia a los británicos que deseen viajar a las islas Canarias en los próximos meses. Según informa el diario Daily Express, Fodor, un importante productor de guías de viaje de ese país ha incluido al archipiélago canario en su lista de "no recomendados". Concretamente, a dos de sus islas Lanzarote y Tenerife.

Tal y como reza la publicación, esta inclusión se debe en gran parte a las últimas protestas anti-turismo que se han producido entre los habitantes de las islas por sus preocupaciones medioambientales y la contaminación que afecta a sus playas. En los últimos años, las islas han sufrido una inusual afluencia de turistas británicos.

Los datos lo respaldan. Durante los primeros seis meses de 2025, el grupo de islas recibió más de 7,8 millones de turistas, con más de 27 millones de pasajeros que llegan a sus aeropuertos.

El turismo "amenaza la vida isleña"

En su nueva guía, Fodor asegura que "el auge del turismo, el aumento vertiginoso de los precios de la vivienda y la creciente tensión medioambiental amenazan los cimientos de la vida isleña". Según el organismo, "están perdiendo su identidad, cultura y, en última instancia, su derecho a existir como comunidad".

Otra de las preocupaciones que expone es "la contaminación", tal como reza la publicación, "con aguas residuales equivalentes a 40 piscinas olímpicas que se vierten al mar alrededor de las islas cada día".

"Imagina adentrarte en lo que deberían ser aguas cristalinas de hoteles y resorts, solo para darte cuenta de que 100 millones de litros de aguas residuales sin tratar o apenas tratadas se derraman al mar cada día, inundando las playas con contaminación fecal", explica Fodor.

Aun así, la plataforma confirma que la lista de viajes no es "una lista de boicot". "Está diseñada para destacar destinos donde el turismo ejerce presiones insostenibles sobre la tierra y las comunidades locales", defiende. "La lista sirve como un empujón suave pero directo para relajar y dejar de viajar a ese lugar por el momento. Pero no para siempre, solo para dar un respiro".