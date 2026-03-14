Eeva, 38 años, hace 10 años que no duerme con su marido: "El tiempo apremia y eso no nos salvará"

En la familia de Eeva Pettersson , de 38 años y originaria de Salo, en Filandia, con siete hijos, la vida cotidiana dista mucho de ser tranquila, pero por la noche el hogar busca una paz cuidadosamente planificada. Eeva y su esposo Johannes han encontrado una solución que podría sorprender a muchos: cada uno duerme en su propia habitación, tal y como publica Anna. Según Eeva, la solución no es una señal de distanciamiento, sino, por el contrario, una forma de mantener la relación y el funcionamiento de la vida cotidiana en el ritmo acelerado de una familia numerosa. “Es una locura pensar que llevamos 15 años juntos, pero solo hemos dormido en la misma cama durante cinco”, dice Eeva riendo.

Eeva cuenta que la decisión de dormir en habitaciones separadas se tomó hace diez años. En aquel entonces, la familia tenía tres hijos, el menor de los cuales era un recién nacido. La habitación de la pareja estaba abarrotada, ya que, además de los niños, los dos perros de la familia querían acurrucarse junto a ellos y dormir.

"Los perros siempre han dormido conmigo. Recuerdo que en algún momento mi marido empezó a molestarse, pero decidí que no iba a abandonar la costumbre", recuerda Eeva. Por otro lado, compartir habitación también irritaba a Eeva. Debido a los niños, tenía que despertarse muchas veces por la noche, y por las mañanas, el despertador de su marido sonaba. Él lo posponía, lo que hacía que sonara varias veces. A veces, también tenía que levantarse para ir a trabajar en mitad de la noche, lo que despertaba a Eeva.

“Llevábamos tres años durmiendo fatal, así que decidimos que el hombre se haría cargo de los dos niños y yo me quedaría en mi habitación con el bebé que no paraba de llorar”, cuenta Eeva. El acuerdo resultó ser efectivo y ambas partes se alegraron de poder dormir mejor. Actualmente, la familia tiene tres perros, además de los niños, que duermen en las camas.

La casa familiar de Eeva tiene siete habitaciones. Eeva duerme arriba y su esposo abajo. Actualmente, los cinco hijos de la familia tienen sus propias habitaciones. Los dos más pequeños aún no han elegido la suya. "Ya veremos qué pasa cuando los más pequeños empiecen a pedir su propia habitación. ¿Tendremos que renunciar a nuestras salchichas entonces? Por otro lado, para entonces los mayores ya estarán empezando a independizarse", reflexiona Eeva.

Eeva decidió publicar en su cuenta de Instagram (@meandcampfires) que había dormido con su pareja de hecho en habitaciones separadas durante 10 años. La publicación desató una acalorada polémica. La sensibilidad del tema sorprendió a Eeva. “Para nosotros, tener habitaciones separadas nunca ha sido un problema. Es algo natural, así que no entendía por qué era un gran problema para algunas personas.”

Las opiniones estaban divididas. Algunos consideraban que la idea era ingeniosa, mientras que a otros les resultaba chocante. Algunos afirmaron haber dormido en camas separadas con sus parejas durante años. Los motivos podrían haber sido los ronquidos, la apnea del sueño o el trabajo por turnos. Otros creían que las familias no deberían regirse por los hijos y que estos deberían dormir en sus propias habitaciones y con sus padres.

Eeva afirma que también ha recibido elogios de algunos seguidores por haber planteado el tema: "Algunas personas se avergüenzan claramente de ello. Me da risa. Existe la extraña creencia de que si duermes en camas separadas, inevitablemente tendrás una mala relación"

Eeva cree que dormir bien por la noche es importante, ya que la fatiga provoca fácilmente irritación y fricción entre las parejas que conviven. Encontrar tiempo para estar juntos es un desafío para los padres de familias numerosas. Eeva reconoce que en una familia de siete hijos es difícil encontrar tiempo a solas con la pareja. El problema se agrava porque los más pequeños duermen mal. A veces, los padres intentaban acostarlos en sus propias camas, pero debido a su llanto, tenían que despertarlos varias veces por la noche para consolarlos.

Y es que, según esta madre, demostrar amor a la pareja se manifiesta principalmente a través de gestos cotidianos. Hablan mucho durante el día, se dan muestras de cariño acariciándose los hombros en un rincón del sofá o incluso regalándose flores.