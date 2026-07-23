Ánimo, que se acerca el alivio... pero aún queda que la ola de calor deje máximas de 44ºC
Se espera que una masa de aire polar refresque las temperaturas el fin de semana, pero aún hay que pasar este coletazo.
Ya se va, pero de manera intensa y dejándose notar. El último día de la actual ola de calor dejará este jueves máximas de 42-44 ºC en Murcia, Valencia y Alicante, y de 40 ºC en Andalucía, nordeste peninsular y sur manchego; una jornada en la que también se esperan tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento en el sureste.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que predominarán los cielos despejados o con nubes altas en la Península y Baleares a excepción del norte de Galicia y el Cantábrico occidental, donde se prevén nubes bajas y algunas brumas matinales; persistirá la calima en el este y sur peninsular, así como en Baleares.
El desarrollo de nubosidad de evolución vespertina dejará chubascos y tormentas en Almería, Murcia y Alicante, con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente con granizo.
Zonas en alerta roja
En una jornada con alerta roja por calor en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, las temperaturas máximas aumentarán de forma notable en el arco mediterráneo y valle del Ebro, y descenderán en Galicia e interior peninsular.
Superarán los 35 ºC en Baleares y amplias zonas de la Península, los 40 ºC en Andalucía, depresiones del nordeste, el Ebro y el sur de Castilla-La Mancha, y los 42-44 ºC en Murcia, Valencia, Alicante y, puntualmente, en el bajo Ebro.
Las mínimas subirán en la mitad norte y bajarán en el resto; se esperan noches con mínimas por encima de los 20 ºC en la mitad sur, este peninsular y Baleares, y podrían no bajar de los 25 ºC en el litoral mediterráneo y el Guadalquivir.
Dominará el viento flojo en la Península y el régimen de brisas en los litorales; las rachas de viento provocadas por las tormentas vespertinas podrían llegar a Ibiza y Formentera.
En Canarias se pronostican cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur, así como calima en las islas orientales. Las temperaturas subirán ligeramente y soplará viento moderado con probables rachas muy fuertes.
El alivio, pronto
De cara al fin de semana, una masa de aire polar traerá un deseado refrescamiento. A partir del 25 de julio se prevé un notable descenso de las temperaturas máximas, aunque el alivio no será prolongado; será más bien una tregua antes del siguiente envite.
La semana que viene se espera de nuevo otro brusco cambio y ya se ve en el horizonte otro episodio de temperaturas muy elevadas.