Ánimo, que se acerca el alivio... pero aún queda que la ola de calor deje máximas de 44ºC

Ya se va, pero de manera intensa y dejándose notar. El último día de la actual ola de calor dejará este jueves máximas de 42-44 ºC en Murcia, Valencia y Alicante, y de 40 ºC en Andalucía, nordeste peninsular y sur manchego; una jornada en la que también se esperan tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento en el sureste.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que predominarán los cielos despejados o con nubes altas en la Península y Baleares a excepción del norte de Galicia y el Cantábrico occidental, donde se prevén nubes bajas y algunas brumas matinales; persistirá la calima en el este y sur peninsular, así como en Baleares.

El desarrollo de nubosidad de evolución vespertina dejará chubascos y tormentas en Almería, Murcia y Alicante, con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente con granizo.

Zonas en alerta roja

En una jornada con alerta roja por calor en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, las temperaturas máximas aumentarán de forma notable en el arco mediterráneo y valle del Ebro, y descenderán en Galicia e interior peninsular.

Superarán los 35 ºC en Baleares y amplias zonas de la Península, los 40 ºC en Andalucía, depresiones del nordeste, el Ebro y el sur de Castilla-La Mancha, y los 42-44 ºC en Murcia, Valencia, Alicante y, puntualmente, en el bajo Ebro.

Las mínimas subirán en la mitad norte y bajarán en el resto; se esperan noches con mínimas por encima de los 20 ºC en la mitad sur, este peninsular y Baleares, y podrían no bajar de los 25 ºC en el litoral mediterráneo y el Guadalquivir.

Dominará el viento flojo en la Península y el régimen de brisas en los litorales; las rachas de viento provocadas por las tormentas vespertinas podrían llegar a Ibiza y Formentera.

En Canarias se pronostican cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur, así como calima en las islas orientales. Las temperaturas subirán ligeramente y soplará viento moderado con probables rachas muy fuertes.

El alivio, pronto

De cara al fin de semana, una masa de aire polar traerá un deseado refrescamiento. A partir del 25 de julio se prevé un notable descenso de las temperaturas máximas, aunque el alivio no será prolongado; será más bien una tregua antes del siguiente envite.

La semana que viene se espera de nuevo otro brusco cambio y ya se ve en el horizonte otro episodio de temperaturas muy elevadas.