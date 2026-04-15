Volotea añade un recargo de hasta 14 euros por la subida del precio del combustible: qué puedes hacer si tienes un vuelo ya reservado

La crisis del petróleo a raíz del conflicto en Irán sigue sumando efectos colaterales. La aerolínea española Volotea, conocida por sus vuelos low cost, ha anunciado un recargo de hasta 14 euros en los billetes ya contratados, amparándose en la subida del precio de los combustibles.

La decisión de la aerolínea con sede en Asturias y con presencia en más de 100 ciudades de 18 países afecta a los billetes de hasta siete días antes del vuelo, modificando el precio originalmente pagado.

Lo que los clientes ven abusivo, para Volotea es una manera de "garantizar la estabilidad operativa, minimizando el impacto en un entorno global en constante evolución", apuntan en un comunicado.

Bautizada como Fair Travel Promise, algo así como la "promesa de un viaje justo", la aerolínea defiende un enfoque "innovador y flexible" con "transparencia" y con el compromiso de que esos suplementos no sean "fijos ni arbitrarios".

Esto, traducido a un lenguaje convencional, implica que la low cost toma como referencia los precios de mercado del combustible de siete días antes del vuelo en cuestión y en función de esa cifra ajusta el precio de los billetes al alza o a la baja.

Porque sí, también hay posibilidad de que el movimiento sea a favor del cliente. En estos casos, Volotea se compromete a que el reembolso se realice en una cantidad máxima de 14 euros, igual que la potencial subida más alta.

¿Qué pueden hacer los clientes de Volotea?

La novedosa medida de Volotea deja en el aire varias opciones a los clientes de la aerolínea. La propia entidad es la que asegura que los pasajeros reciben comunicaciones previas al vuelo con las novedades e igualmente pueden verlas en su reserva.

Así, los afectados por modificaciones de precios pueden cancelar su reserva de forma gratuita hasta cuatro horas antes de la salida del vuelo. Volotea asegura que del total de clientes afectados e informados, un 97% ha optado por confirmar el billete con las nuevas condiciones, lo que consideran que es una muestra de que la medida "está alineada con las expectativas de los clientes y ofrece una alternativa justa a los incrementos de precios fijos".

El 3% restante ha provocado algún reajuste menor a la compañía española, que hao optado por cancelar algo menos del 1% de sus vuelos programados por la nula rentabilidad de esos viajes con menor ocupación del avión.