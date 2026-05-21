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7 pueblos de España que han sido escenario de famosas películas
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Una silueta de un camarógrafo

7 pueblos de España que han sido escenario de famosas películas

De la comedia al drama, pasando por la aventura o la sátira, estas localidades han visto cómo sus calles, plazas y paisajes se convertían en escenarios cinematográficos, quedando para siempre unidos a títulos muy populares.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Guadalix De La Sierra, escenario de 'Bienvenido, Mister Marshall'""
Guadalix de la Sierra – Bienvenido, Mister MarshallLa localidad madrileña quedó inmortalizada en 1953 gracias a la película de Luis García Berlanga, convirtiéndose en símbolo del cine español. Su plaza y el ayuntamiento sirvieron para recrear un retrato costumbrista y satírico de la España rural.Getty Images
alt="alt="Ayna, en Albacete.""
  Ayna – Amanece, que no es pocoEste pequeño pueblo de Albacete se convirtió en uno de los escenarios más recordados de la surrealista película de José Luis Cuerda (1989). Sus calles y montes forman parte del imaginario de una de las películas más queridas del cine español.Getty Images
  Guadix – Indiana Jones y la Última CruzadaLa localidad granadina aportó su espectacular paisaje de casas cueva y entorno monumental a la gran aventura protagonizada por Harrison Ford en 1989, reforzando su atractivo como escenario cinematográfico.Getty Images
alt="alt="La Plaza Mayor de Almagro, en Ciudad Real""
  Almagro – VolverPedro Almodóvar eligió esta localidad de Ciudad Real para dar forma a parte del mundo de Volver (2006). Su aire tradicional y su belleza reconocible encajan con la atmósfera íntima de la película.Getty Images
  Peñíscola – El CidLa histórica localidad castellonense sirvió de escenario para la superproducción protagonizada por Charlton Heston y Sophia Loren (1961). Su castillo y su perfil frente al Mediterráneo le dieron un aire épico inolvidable.Getty Images
alt="alt="A street in Sos del Rey Catolico, a beautiful medieval village near Zaragoza, Spain.""
  Sos del Rey Católico – La VaquillaLa villa zaragozana fue uno de los escenarios de la mítica comedia de Luis García Berlanga en 1985. Su casco histórico ayudó a recrear con autenticidad la España de la Guerra Civil.Getty Images
alt="alt="View of the town of Zumaya (Zumaia), Guipuzcoa, Basque Country, Spain. (Photo by Cristina Arias/Cover/Getty Images)""
  Zumaya – 8 apellidos vascosLa costa guipuzcoana aparece en una de las comedias más populares del cine español reciente. Sus calles, el puerto y hasta la playa participaron en esa historia de amor y choque cultural, aportando uno de los paisajes más reconocibles y espectaculares de la película (2014).Cover/Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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