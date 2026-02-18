Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
9 palabras en español que no tienen traducción en inglés
9 palabras en español que no tienen traducción en inglés

De lo más curiosas.

alt="alt="Una vista aérea de una merienda compuesta por un yogurt, un café y un batido""
MerendarComer algo ligero, generalmente a media tarde. Es un verbo que designa una costumbre horaria y social. Su aproximación anglosajona sería “to snack”, pero pierde la carga cultural de la merienda como acto social.Getty Images
alt="alt="Un grupo de jóvenes de celebración alrededor de una mesa.""
  SobremesaEl tiempo que se pasa conversando alrededor de la mesa después de haber comido. En inglés hay expresiones como “after-dinner chat” o “sitting around the table after a meal”, pero no una sola palabra que capture la familiaridad y duración del momento.Getty Images
alt="alt="Una mujer frunciendo el entrecejo""
  EntrecejoEl espacio que hay entre las cejas, también usado cuando alguien “frunce el entrecejo” para mostrar enfado o preocupación. En cuestiones de terminología, la palabra incluye matices expresivos que no encajan con la tecnicidad del término inglés.Getty Images
alt="alt="Dos chicas jóvenes señalando y mirando a cámara""
  Tocayo / TocayaPersona que comparte tu mismo nombre. En inglés “namesake” se acerca, pero puede implicar ser nombrado en honor a otro (named after). Lo cierto es que el uso coloquial y festejante de “¡tocayo!” no tiene un paralelo exacto de una sola palabra.Getty Images
alt="alt="Un enfermero joven, de rodillas, ayudando a una mujer mayor a organizar sus pastillas""
  TutearTratar a alguien con la forma de segunda persona “tú” en lugar de “usted”. Es un verbo que engloba una distinción social/pragmática del trato. En inglés habría que decir “to address someone informally” o “to use ‘tu’ with someone”, no existe un verbo único y corto con la misma carga cultural.Getty Images
alt="alt="Un hombre muy abrigado debido a las bajas temperaturas en mitad de la nieve""
  Friolero / FrioleraPersona muy sensible al frío. En inglés se puede decir “sensitive to the cold” o “a person who feels the cold easily”, pero no hay un adjetivo de una sola palabra de uso diario que funcione igual.Getty Images
alt="alt="Una madre y su hijo pequeño abrazándose con cariño""
  EnmadrarseDicho de un niño que se encariña excesivamente con su madre. El inglés tiene expresiones como “to become overly attached to one’s mother” o “to be a mama’s boy”, pero ninguna traducción es exacta.Getty Images
alt="alt="Dos hombres saludándose con un fuerte apretón de manos""
  Concuñado / ConcuñadaTérmino de parentesco que designa, por ejemplo, al cónyuge del cuñado de una persona o al hermano del cuñado. Un tipo de relación familiar que en inglés requiere explicarse con frases como “the spouse of your brother-in-law” o “the sibling of your brother-in-law”.Getty Images
alt="alt="Una mujer joven tapándose la cara después de haber sentido vergüenza ajena por algo que ha visto""
  Sentir vergüenza ajenaLa vergüenza que se experimenta por lo que hace o dice otra persona. En inglés se usa “vicarious embarrassment” o “second-hand embarrassment”, que son buenos equivalentes conceptuales pero son composiciones de dos palabras y no una expresión tan compacta y coloquial como en español. 
Getty Images
Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

