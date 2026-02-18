Un vecino de Cádiz cuelga este cartel en la puerta de su casa para evitar que orinen en ella: es toda una maravilla

Con la llegada del mes de febrero y del Carnaval, la ciudad de Cádiz se llena de turistas procedentes de todos los lugares de España y del extranjero para disfrutar de una de las fiestas con más interés a nivel nacional y que tienen un alcance y una difusión por todo el planeta, especialmente en zonas hispanohablantes.

Sin embargo, el desembarco de este turismo masivo con ganas de fiesta (junto a los propios gaditanos) lleva acarreado también otros problemas derivados, como son el de una mayor suciedad o el aumento del ruido en las calles afectando al día a día de las personas locales.

Para evitarlo, cada vecino trata de sacar a relucir sus trucos y tira de todo tipo de ingenio, como por ejemplo, los carteles, algo que es muy querido en plataformas como X. En las últimas horas el usuario de X @Tusmuertoa ha publicado una imagen del letrero que ha dejado una persona en su casa para evitar que la gente orine en su puerta.

"Disfruta del carnaval de Cádiz. Por favor no mees aquí, esto no es un AirBnb de esos, esto es una casapuerta gaditana. Como te vea meando te meto una patá en el pesho que te encajo en prensa y revistas Willy. Gracias por tu comprensión", se puede leer en el mensaje que ha colgado.

Respuestas al cartel

Rápidamente ese letrero del tuitero se ha hecho viral con más de 12.600 reproducciones en las primeras horas superando también los 2.000 me gusta y los 300 compartidos. Además, la publicación ha dejado respuestas por parte de otros tuiteros como las siguientes: