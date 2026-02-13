Iñaki Gabilondo señala el día que más se enfadó con Felipe González: "Aquel día dije: tu hostilidad a Sánchez ha llegado demasiado lejos"

Iñaki Gabilondo, referente del periodismo español, ha hablado sobre la figura de Felipe Sánchez, en una charla con el fundador de FACUA, Rubén Sánchez, en su canal de YouTube @rubensancheztw. El expresidente del Gobierno está en boca de todos por su descontento con el actual Ejecutivo central liderado por Pedro Sánchez, y por anunciar que mientras esté él al mando, votará en blanco.

Preguntado por cómo sería un mandato de González en la etapa que ha comprendido Sánchez, Gabilondo al principio ha respondido con un "no lo sé", pero luego recuerda cómo ha sido anteriormente y el momento en el que se enfadó con él.

"A Felipe González yo le conozco desde que estaba en Sevilla cuando yo era director de Radio Sevilla, hace mucho; me cuesta mucho poder hablar de un hombre que resulta que tiene muchos aspectos", ha afirmado.

Y añade: "Yo lo he admirado mucho. Y luego... Este hombre se enfadó con Sánchez cuando Sánchez abanderó el movimiento de los descamisados, de la plebe frente al establishment, por lo que el establishment nunca le perdonó".

"Enfadados" con Sánchez

El periodista señala que se enfadaron con Sánchez también por Podemos y por la amnistía, pero ese enfado viene desde aquella "insubordinación". Según cuenta, desde entonces todo lo que Felipe González ha estado haciendo en cuanto a las críticas a Sánchez, estaban "en parte" justificadas "por las razones que fueran y por esa especie de hostilidad que ya había quedado oficializada desde el principio".

Lo que le reprocha a Felipe González

Lo que Gabilondo le reprocha a Felipe González es precisamente "haber abandonado ese tipo de hostilidad sin haber sido capaz de matizar".

"De haber podido decir 'no me gusta esto que está haciendo Pedro, pero no puedo negar que estás haciendo un acierto grande en las actividades de tipo social'", ha destacado. Se refiere especialmente a Europa y el día que más se enfadó con él fue cuando acudió a El Hormiguero en el inicio de la campaña a las elecciones europeas.

"El momento que Europa estaba entera viviendo con gran nerviosismo y gran angustia del crecimiento de la extrema derecha, que podía poner en peligro todo lo que había sido la construcción de la Unión Europea", ha añadido.

Para él, González es uno de los hombres que más ha luchado "de verdad" para la construcción de la Unión Europea: "Le dedicó su vida y era un hombre atrapado por esa idea de Europa. No había manera de hablar con él de nada sin que te echara una rociada profunda de Europa, de la que sabe mucho".

Sin embargo, el día que fue a Roma no dijo "ni una palabra" de Europa, sino que estuvo "todo el rato hablando de Sánchez". Fue ese día en el que dije que "tu hostilidad hacia Sánchez ha llegado demasiado lejos".