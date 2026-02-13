Los archivos de Epstein revelan sus vínculos con la élite de Israel y el uso de su red para el Mossad: "Financiaba asentamientos ilegales"

Documentos impresos disponibles en la Biblioteca Epstein del sitio web del Departamento de Justicia de EEUU, en una imagen de 2026.

Los archivos del 'caso Epstein' han revelado que el asesor financiero neoyorquino condenado por explotación sexual de menores mantuvo estrechos vínculos con personas muy influyentes en Israel.

Entre esas relaciones, destaca especialmente la de Ehud Barak, político israelí que fue primer ministro entre los años 1999 y 2001 (además de ministro en varios gobiernos, el más reciente entre 2007 y 2013).

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Il Post, en los archivos del 'caso Epstein' hay docenas de correos electrónicos entre Epstein, Barak, su esposa Nili Priel Barak y varios colaboradores.

Durante años, el depredador sexual proporcionó a los Barak su propio apartamento en el centro de Nueva York. La pareja israelí aparentemente lo utilizaba como si fuera de su propiedad. De hecho, algunos colaboradores de Epstein se referían a ese inmueble en los correos electrónicos como "el apartamento de Ehud".

Una vez que Jeffrey Epstein fue detenido, Ehud Barak expresó que deseaba no haberlo conocido nunca e intentó restarle importancia a la relación entre ambos.

La teoría de Epstein y el Mossad

Por otro lado, desde hace años existe la teoría de que Epstein era un espía secreto del Mossad (los servicios de inteligencia israelíes). Sin embargo, recientemente el actual primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo ha negado.

La idea de que el depredador sexual pertenecía de forma secreta a los servicios de inteligencia israelíes tiene su principal base en un documento del FBI de 2020 que cita a una fuente anónima que asegura estar convencida de que "Epstein era un agente cooptado del Mossad".

La relación entre Jeffrey Epstein e Israel también fue importante en el aspecto económico. "Epstein invirtió millones de dólares en empresas y startups israelíes, pero sobre todo, realizó cuantiosas donaciones a organizaciones israelíes, algunas de las cuales eran muy cercanas al gobierno, como Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FIDF) y el Fondo Nacional Judío (JNF), una histórica organización sionista que ahora se cree cercana al movimiento de asentamientos ilegales en Cisjordania", apuntan desde el citado medio italiano.