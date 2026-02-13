Figaredo dice que hay que entrar en TVE con una "bomba atómica" y Javier Aroca se lo deja bien claro

El diputado de Vox, José María Figaredo, ha traspasado los límites y ha vuelto a arremeter contra la televisión pública. No solo ha reafirmado las palabras de Manuel Mariscal sobre que "la duda es si entrar en TVE con motosierra o lanzallamas", sino que ha ido mucho más allá.

En una declaración ante los medios tras acudir a Cubillos del Sil (León) para ver el derribo de las chimeneas de la Central Térmica de Compostilla II, Figaredo pronunció: "En TVE hay una banda de ladrones que están desviando el dinero público a productoras externas de amigos del Gobierno. No hay que entrar con lanzallamas, hay que entrar con una bomba atómica, eso es lo que hay que hacer".

Además, también cuestionaba el cambio climático: "¿Se creen ustedes que por prohibir la entrada de los coches diésel en Madrid de repente el tiempo en España va a cambiar? ¿Se creen ustedes que van a llover pétalos en invierno?".

Javier Aroca responde y se lo deja muy claro

En el programa vespertino de TVE, Malas Lenguas, se han hecho eco de los ataques de Figaredo y no se han cortado ni un pelo. El primero, su presentador, Jesús Cintora, que advertía que "no lo voy a pasar por alto".

El antropólogo y analista político, Javier Aroca, le ha dado un repaso de categoría y no se ha dejado nada en el tintero: "El problema de lo que dice un político, que ni siquiera se merece ese apelativo, es que en este país hay gente que se lo cree y que está dispuesta a votarle".

"Eso es lo más grave que está ocurriendo en este país", ha añadido. Además, recuerda una lección que les ha dado Antón Losada minutos antes sobre la bomba atómica, además de lo que vio en una revista: "En el supuesto de que se tirase aquí en TVE una bomba atómica, los únicos que se salvan son las cucarachas".

La explicación ha sido tal que Cintora no ha podido evitar sorprenderse y reírse.