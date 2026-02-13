"¿Somos la Gestapo?": Joe Rogan acusa a Trump de usar las redadas contra inmigrantes para ocultar los nombres de la red de Epstein

El cómico Joe Rogan ha acusado a Donald Trump de estar utilizando las redadas contra inmigrantes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU) para ocultar los nombres que formaron parte de la red del depredador sexual Jeffrey Epstein. Rogan ha lanzado ese mensaje en su propio podcast, uno de los más exitosos de EEUU.

Cabe destacar que Joe Rogan apoyó abiertamente a Trump para convertirse en presidente de EEUU. Sin embargo, los asesinatos de Renee Good y de Alex Pretti por parte de agentes del ICE han hecho que el cómico haya cambiado su discurso y haya empleado un tono duro el mandatario norteamericano.

De hecho, en el mes de enero, Rogan llegó a comparar las tácticas agresivas del ICE con las de la Gestapo, la policía secreta de Adolf Hitler. "¿De verdad vamos a ser la Gestapo?", se preguntó el cómico en su podcast. "¿Dónde están tus papeles? ¿A eso hemos llegado?", mencionó.

Tras la reciente publicación de nuevos archivos del 'caso Epstein', Rogan ha atacado a Trump por permitir que se oculten nombres. "Todo esto es una locura porque... ¿por qué han protegido a la gente?", ha criticado.

"¿Cómo es que censuran a algunos y a otros no?"

En ese sentido, Joe Rogan se ha preguntado "¿cómo es que censuran a algunos y a otros no? ¿qué es esto?". Tras ello, el cómico ha resaltado que "esto no es bueno. Nada de esto le conviene a esta administración".

Además, Rogan también ha hecho referencia a las declaraciones en las que el presidente estadounidense afirmó que los archivos de Epstein eran parte de un "engaño inspirado por los demócratas".

Al respecto, Joe Rogan ha expresado que "se ve terrible que Trump dijera que nada de esto era real. Todo esto es un engaño. Esto no es un engaño. ¿Acaso no lo sabían? Quizás él no lo sabía, siendo generosos, pero esto definitivamente no es un engaño. Y si tienen nombres censurados y estas personas no son víctimas, no están protegiendo a la víctima. Entonces, ¿qué están haciendo?".