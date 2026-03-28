Antonio Banderas cuenta cómo le trataron al llegar a Hollywood: lo que hizo calló más de una boca

A veces, llegar a Hollywood puede ser hostil y distante. Antonio Banderas (Málaga, Andalucía; 1960) lo recuerda así. En una entrevista para The Times, de la que la revista Variety se ha hecho eco, el intérprete relata como fue su llegada a la meca del cine y cómo le costó hacerse un hueco en un mundo de luces y sombras. Pronto, los estereotipos se romperian tras su aparición estrella el La Máscara del Zorro (1998).

El intérprete cuenta que en cuanto llegó, los altos mandos de las productoras estadounidenses le advirtieron de cómo sería su paso por Hollywood siendo hispano. "Dijeron: 'Estáis aquí, como los negros y los hispanos, para hacer de malos", contó Banderas. "El problema fue que unos años después tenía una máscara, un sombrero, una espada y una capa y el villano era el Capitán Love, que era rubio y tenía ojos azules", bromea durante la conversación.

Aunque para él, su papel como doblador de El Gato con Botas (2011) es mucho "más importante", porque va dirigido a un público más joven. "Ven a un gato con acento español, incluso andaluz, y es un buen tipo", explica.

Taquillazo tras taquillazo

Según recoge la revista estadounidense, La máscara de Zorro, protagonizada por Banderas junto a Anthony Hopkins y Catherine Zeta-Jones, fue un auténtico éxito de taquilla: 250 millones de dólares recaudados en taquilla mundial con un presupuesto de producción inferior a 100 millones. El éxito llevó a que Banderas y Zeta-Jones regresaran para la secuela de 2005 La leyenda de Zorro. Ambas películas fueron dirigidas por Martin Campbell.

No obstante, Banderas dio el salto al cine americano en 1992 con el estreno de The Mambo Kings, protagonizando junto a Armand Assante a unos hermanos músicos que huyen de Cuba hacia Nueva York. Los años noventa vieron cómo el perfil de Banderas crecía en Hollywood: desde películas nominadas al Oscar y revolucionarias como Filadelfia (1993) hasta grandes éxitos de mayor presupuesto como Entrevista con un vampiro (1194) o Desperado (1995). Cabe destacar Evita, que protagonizó junto a Madonna en 1996.

A pesar de erigirise con una importante reputación en Hollywood, el actor malagueño nunca se ha hecho con un Oscar. En 2020, fue nominado por primera vez tras su interpretación en Dolor y Gloria de Pedro Almodovar, el segundo actor español que opta por el premio a mejor actor en los premios de la Academia, junto con Javier Bardem.