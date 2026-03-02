Trump adelanta que EEUU tiene capacidad de "estar mucho tiempo" en guerra con el régimen de Irán: "No me voy a aburrir de esto"

Ni Donald Trump ni EEUU se van a "aburrir" en su guerra contra el régimen de Irán y prometen mantener la ofensiva todo el tiempo "necesario". El presidente estadounidense ha asegurado que no hay plazo previsto para poner fin al conflicto, porque "aunque proyectábamos 4 o 5 semanas, tenemos la capacidad de estar mucho tiempo". "Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario".

"Yo no me voy a aburrir de esto en una semana, como han dicho", ha aludido en irónica referencia a la prensa crítica con su movimiento iniciado el sábado. De hecho, instantes antes de su comparecencia de este lunes en la Casa Blanca, adelantaba que "la gran ola" de ataques contra Irán aún no había llegado, tras 48 horas de constantes golpes al corazón del régimen islámico.

Dejando en el aire los plazos, lo que sí está definido, al menos en la retórica trumpista, es su objetivo, que no es otro que "destruir toda la capacidad nuclear de este siniestro régimen", en referencia al ya descabezado Gobierno de Irán tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei y numerosas figuras del aparato político-religioso.

O ahora o nunca, la justificación de Trump

Por ello, desde el comienzo mismo de la operación militar, toda la Administración de EEUU ha ido verbalizando que el foco está puesto en la cuestión nuclear y no en lo político. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha apuntado este lunes que "no es una guerra de cambio de régimen, aunque el régimen sí cambió y el mundo cambió".

Antes de ser preguntado por el por qué de su ataque y por qué ahora, Trump ha dejado claro que consideraban el momento actual como "nuestra última y mejor oportunidad".

"El programa de misiles balísticos convencionales del régimen crecía rápida y drásticamente, lo que representaba una amenaza muy clara y colosal para EEUU y nuestras fuerzas estacionadas en el extranjero", ha añadido al respecto.

"Un régimen iraní con armas nucleares sería una amenaza intolerable", ha añadido en una difusa y multitemática comparecencia Trump poco después de que hablase su rebautizado secretario de Guerra. De vuelta a la cuestión principal, ha defendido ufano que EEUU tiene "el ejército más potente del mundo y venceremos sin problemas", aunque sí ha admitido unas bajas que promete "vengar".

Convencido de su victoria contra el programa nuclear de Teheran, Trump ha remarcado que "la lograremos, cueste lo que cueste". "Continuaremos esta misión con una determinación feroz e inquebrantable para aplastar la amenaza que este régimen terrorista representa para el pueblo estadounidense".