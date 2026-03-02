Una chica abre un debate en torno a la amistad y la ideología: "Necesito que me lo expliquéis"
Una pregunta muy pertinente en los tiempos que corren.
Las relaciones de amistad, por norma general, se suelen basar y sostener en razones como la afinidad. Si además se comparten gustos o intereses, probablemente la unión se afianzará.
No obstante, no todas las relaciones de amistad son así. Una chica ha abierto un interesante debate a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, @requete23. ¿Es posible ser amigo de alguien con quien no compartes valores?.
A priori, la respuesta puede parecer sencilla, pero conviene pensarlo bien. "Necesito que me expliquéis cómo podéis mantener relaciones de amistad cercana, cercana, con personas que tienen valores contrapuestos absolutamente a los vuestros", expone.
Para esta chica, esta posibilidad es un imposible sea y asegura no entenderlo. "Jamás, jamás, jamás, jamás haría una amistad cercana, de esas que son casi familia, con alguien que, por ejemplo, vayamos andando por la calle, pase una persona trans y me haga un comentario ridiculizándola", afirma.
Con racistas y homófonos, no
Tampoco podría tener una amistad "con una persona que, por ejemplo, se va de caza porque le gusta asesinar animalitos". De esta forma, abre un interesante debate en torno a si es posible mantener relaciones con personas "que no están en constante revisión".
Asimismo, asegura que se niega "a pensar que eso son relaciones sanas". Y para argumentar su postura señala que en este tipo de relaciones de amistad una de las partes "no respeta a la colectividad".
"Sabéis perfectamente mis ideales y jamás entablaría amistad con una persona racista, homófoba, machista...", afirma en el video dirigiéndose a sus seguidores. Por último, aconseja no tolerar "ese tipo de comentarios cerca de vosotros".
"Hay que tener un poco un círculo un poquito higiénico, porque si ya hacen algún tipo de comentario así cerca de ti, red flag total en la amistad", sostiene esta chica, cuya postura en este debate está muy clara.