Haakon de Noruega habla de Irán y de la salud de su padre, pero no sobre su supuesta crisis con Mette-Marit

Pese a la que tienen montada, los miembros de la casa real noruega siguen siendo abiertos y acceden a contestar a la prensa que acude a cubrir sus actos. Esto es algo que otras familias reales no hacen salvo contadísimas excepciones.

En esta ocasión, el príncipe Haakon ofreció unas declaraciones en su visita al Instituto Noruego de Asuntos Internacionales (Nupi) en Oslo, lugar al que se desplazó el lunes 2 de marzo de 2026.

Haakon de Noruega en su discurso. Getty Images

Esta visita ha tenido lugar tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del régimen de los ayatolás, un conflicto que tiene al mundo en vilo. El príncipe heredero comentó en ese sentido que "hay una situación muy grave en el Medio Oriente con las hostilidades que se están desarrollan allí".

"Es importante que obtengamos respuestas tanto a lo que está sucediendo como a sus razones. Además, es fundamental que tengamos buenos entornos profesionales que trabajen con esto a diario, y Nupi es uno de ellos", señaló en declaraciones recogidas por NRK.

Harald de Noruega se sigue recuperando en Tenerife

También comentó que su padre, el rey Harald, está mejor. "Está respondiendo bien al tratamiento. Nos alegra y agradecemos toda la atención recibida estos días. Parece que ya se está recuperando, lo cual es muy positivo". El príncipe heredero regente, cargo que ostenta hasta el regreso de su padre a Noruega, no quiso decir cuándo iban a volver los reyes de Tenerife.

Bjørn Bendz, médico de Harald de Noruega, a su llegada al hospital de Tenerife en el que está ingresado Leticia Perez

Poco después de sus palabras fue emitido un comunicado de la casa real noruega que firma el médico del monarca, Bjørn Bendz, donde señaló que el rey "aún se encuentra convaleciente" y que Harald y Sonia de Noruegan a van a continuar su estancia privada en Tenerife.

"Su estado general es bueno y está siendo controlado por el personal sanitario", añadió el facultativo, enviando así un mensaje de tranquilidad después del susto que supuso que el anciano rey, que cumplió 89 años el 21 de febrero, tuvieran que pasar dos días ingresado en un hospital de Tenerife al sufrir una infección cutánea y deshidratación.

Nada que decir de Mette-Marit de Noruega

De lo que no ha hablado, aunque a decir verdad, tampoco le han preguntado por ello esta vez, es por temas delicados. Mientas el 53,1 por ciento de los noruegos encuestados por InFact para VG consideran que es inaceptable el largo tiempo que Mette-Marit lleva callada desde que señaló en un comunicado que hablaría de su relación con Epstein más adelante, ha habido más cuestiones espinosas en el seno de la familia real.

Mientras el juicio contra Marius Borg avanza, Se og Hør publicó que la relación entre Haakon y Mette-Marit no pasa por su mejor momento. Pese a que declaró que estaba "cuidando del rebaño", en referencia a sus hijos y también a su mujer, la princesa heredera ha colocado a la monarquía en una posición muy delicada.

Haakon y Mette-Marit de Noruega en el Save the Children Peace Prize Per Ole Hagen

Los reyes Harald y Sonia, ancianos y con una trayectoria intachable, están enfadados con su nuera, a la que siempre han tratado como a una hija. Y luego está que los archivos Epstein han revelado que la relación entre el criminal sexual y Mette-Marit fue más larga y estrecha de lo que se pensaba.

No sabemos lo que Haakon conocía de esta historia, pero sin duda ha tenido que afectar a su matrimonio. Son demasiados frentes abiertos para una familia que vive sus horas más bajas. Lo más probable es que la monarquía termine sobreviviendo, pero... ¿lo hará con Mette-Marit como esposa de Haakon y como su reina consorte? El tiempo lo dirá.