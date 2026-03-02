Hizbulá acaba de atacar Israel: qué es el grupo que se ha sumado a la guerra de Irán, cuántos combatientes tiene y por qué Israel le teme más que a Hamás

La guerra iniciada el pasado sábado 28 de febrero con el ataque de EEUU e Israel a Irán ha sumado un nuevo contendiente: Hizbulá. El grupo paramilitar musulmán chií libanés (que recibe apoyo de la Guardia Revolucionaria de Irán) ha lanzado este lunes una ofensiva con proyectiles y drones contra el norte de Israel.

El país dirigido por Benjamín Netanyahu ha respondido a esa acción de Hizbulá con una serie de bombardeos sobre Líbano que han dejado al menos 31 personas fallecidas y casi 150 heridos.

Los ataques israelíes se han dirigido especialmente contra los suburbios meridionales de Beirut, el Dahye, bastión histórico de Hizbulá. De hecho, las Fuerzas Armadas de Israel han anunciado que en esa ofensiva contra la capital libanesa ha muerto el jefe de Inteligencia de Hizbulá.

"El Ejército confirma que en un ataque preciso perpetrado en Beirut durante la noche, el terrorista Husein Mekled, que se desempeñaba como jefe de la sede de Inteligencia de la organización terrorista Hizbulá, ha sido eliminado", han asegurado las Fuerzas Armadas de Israel en un comunicado.

Hizbulá, un grupo paramilitar equivalente a un ejército de tamaño medio

Hizbulá, pese a ser un grupo paramilitar, cuenta con una fuerza armada equivalente a la de un ejército de tamaño medio. Uno de los principales objetivos fundacionales de Hizbulá es la destrucción de Israel.

En el año 2021, el que fuera líder de Hizbulá hasta ser asesinado por Israel en septiembre de 2024, Hasan Nasralá, aseguró que el grupo paramilitar contaba con 100.000 combatientes, aunque las estimaciones de otras fuentes independientes disminuyen la cifra a entre 50.000 y 20.000.

Según los cálculos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Hizbulá tiene entre 120.000 y 200.000 cohetes y misiles. En ese sentido, desde la BBC destacan que Israel le teme más a Hizbulá que a Hamás debido a que el primer grupo dispone de armamento mucho más sofisticado que el que tiene Hamás.

En ese sentido, desde el citado medio de comunicación británico resaltan que "se cree que Hizbulá dispone de misiles antiaéreos y antibuque, así como de misiles guiados capaces de alcanzar el interior de Israel".