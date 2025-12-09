Estos son los precios para los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona
La preventa para los fans registrados y los clientes de Santander ha comenzado este martes 9 de diciembre.
La locura con las entradas de Rosalía para el Lux Tour ha comenzado. Este martes la catalana ha dado el pistoletazo de salida para los tickets de sus conciertos en Madrid y Barcelona en dos tramos diferenciados y exclusivos para los fans que se habían registrado previamente en su web y recibieron un código y aquellos clientes Santander.
Para los días 30 de marzo y 1 de abril en Madrid y los días 13 y 15 de abril en Barcelona, la preventa comenzó a las 10:00, mientras que para los días 3 y 4 de abril en Madrid y 17 y 18 de abril en Barcelona, lo hizo a las 11:00, todo a través de la web de Ticketmaster, ticketera oficial del evento.
No obstante, las entradas disponibles para todas las preventas se han agotado en apenas unos minutos y habrá que esperar a la venta general por si quedan algunas disponibles para las ocho fechas que la catalana ha fijado en España para su Lux Tour.
En un principio, los precios eran toda una incógnita, pero ahora se ha podido conocer que oscilan entre los 319 de los paquetes VIP y los 45 euros de la Grada PL7. Estos son todos los precios en Madrid, en el Movistar Arena, y en Barcelona, en el Palau Sant Jordi:
- PL1 Front Stage 115,00 € + 15,50 € gastos
- PL1 Grada 115,00 € + 15,50 € gastos
- PL2 Grada 95,00 € + 12,50 € gastos
- PL2 PMR 95,00 € + 12,50 € gastos
- PL3 Pista General 85,00 € + 11,50 € gastos
- PL3 Grada 85,00 € + 11,50 € gastos
- PL4 Grada 80,00 € + 10,50 € gastos
- PL5 Grada 65,00 € + 8,50 € gastos
- PL6 Grada 55,00 € + 7,50 € gastos
- PL7 Grada 45,00 € + 6,00 € gastos
- VIP 1 Rosalía Diamond Package - Front Stage Felipe || 495,30 € + 66,00 € gastos
- VIP 2 Rosalía Diamond Package - Front Stage Fuente del Berro 495,30 € + 66,00 € gastos
- VIP 3 Rosalía Diamond Package - Grada 495,30 € + 66,00 € gastos
- VIP 4 Rosalía Gold Package - Front Stage Felipe || 319,80 € + 42,50 € gastos
- VIP 5 Rosalía Gold Package - Front Stage Fuente del Berro 319,80 € + 42,50 € gastos
- VIP 6 Rosalía Silver Package 267,10 € + 35,50 € gastos