Estos son los precios para los conciertos de Rosalía en Madrid y Barcelona

La locura con las entradas de Rosalía para el Lux Tour ha comenzado. Este martes la catalana ha dado el pistoletazo de salida para los tickets de sus conciertos en Madrid y Barcelona en dos tramos diferenciados y exclusivos para los fans que se habían registrado previamente en su web y recibieron un código y aquellos clientes Santander.

Para los días 30 de marzo y 1 de abril en Madrid y los días 13 y 15 de abril en Barcelona, la preventa comenzó a las 10:00, mientras que para los días 3 y 4 de abril en Madrid y 17 y 18 de abril en Barcelona, lo hizo a las 11:00, todo a través de la web de Ticketmaster, ticketera oficial del evento.

No obstante, las entradas disponibles para todas las preventas se han agotado en apenas unos minutos y habrá que esperar a la venta general por si quedan algunas disponibles para las ocho fechas que la catalana ha fijado en España para su Lux Tour.

En un principio, los precios eran toda una incógnita, pero ahora se ha podido conocer que oscilan entre los 319 de los paquetes VIP y los 45 euros de la Grada PL7. Estos son todos los precios en Madrid, en el Movistar Arena, y en Barcelona, en el Palau Sant Jordi: