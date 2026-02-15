Una japonesa cocina su primera tortilla de patatas tras 3 años en España: "Mi madre dice que esa parte de la patata es veneno"

"Soy Okini, una chica japonesa que lleva tres años viviendo en España", se presenta la protagonista en uno de sus nuevos vídeos de su perfil de YouTube, donde acumula casi 2.000 suscriptores y cuenta su día a día en España. Esta vez, ha querido hacer una de las recetas más tradicionales del país: la tortilla de patatas. Con un libro del chef Karlos Arguiñano entre manos, se ha propuesto cocinarla por primera vez desde que reside en el país.

En su publicación, que ha alcanzado más de 11.000 visualizaciones, la japonesa cuenta los ingredientes que compra en el supermercado. Pero confiesa que "el libro de recetas está en castellano, así que tengo que ir traduciéndolo del japonés, puesto que hay palabras e ingredientes que no conozco". En el vídeo descubre lo que son "la yema" y "la clara" de un huevo.

Cuando, por fin, tiene la receta traducida, se pone manos a la obra: corta cebolla y pela las patatas. En cuanto a las hendiduras donde comienza el tubérculo, asegura que "en Japón se quitan esas partes". "Mi madre me ha dicho que siempre hay que quitarlo porque tiene veneno", confiesa.

¿Con cebolla o sin cebolla?

"En España hay debate por preparar la tortilla con o sin cebolla", explica la joven extranjera. "Yo pienso que las comidas que tienen cebolla siempre tienen más sabor", dice, y asegura en un mensaje que acompaña al vídeo que "la comida japonesa es dulce y por eso prefiero un poquito de sabor dulce", refiriéndose a la receta que prepara.

A continuación, explica que en Japón comen huevo "con todo". "Es como el huevo frito en España". Eso sí, lanza un aviso que puede provocar polémica: "A mí me gusta la tortilla poco hecha".

Y, aunque se pega un poco a la sartén, finalmente, el resultado es exitoso: "Está buena", dice. Algo que comparte su pareja. "Esto se llama tortilla de patata cremosa", continúa, puesto que queda cruda en el interior. "Yo creo que ha quedado muy bien", culmina, visiblemente feliz.

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación, que ha alcanzado casi 500 Me Gusta. "Okini, busca un volteador de tortilla barato, lo venden en cualquier sitio", sugiere un internauta. "Queda mejor cortando las patatas en rodajas de 1 milímetro o un poco más de grosor y friéndolas a fuego lento de modo que, más que freírse, se cuezan en aceite al mismo tiempo que la cebolla, lo que da ese dulzor especial", asegura otro. "No te olvides de probar el rabo de toro", dice otro.