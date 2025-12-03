Dani Martín se disculpa tras sus polémicas palabras sobre el voto en las próximas elecciones: "Fue fruto del hartazgo"

"Yo os animo a que no votéis a nadie. A nadie. Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno. Absolutamente ninguno". Con estas palabras sobre el escenario del Movistar Arena, Dani Martín ha generado todo un debate en redes sociales desde el pasado fin de semana.

El artista, que celebra 25 años en la música con 10 sold outs en el Movistar Arena parte de su gira 25 p*t*s años, se quejó de que "todos buscan algo de nosotros y nosotros valemos demasiado". "Nuestro valor, nuestro corazón, es el mayor tesoro del mundo", enfatizó mientras repasó el papel de la ciudadanía y los trabajadores en casos como la pandemia de la covid-19 y la DANA.

No obstante, el cantante recibió numerosas críticas en redes sociales por sus palabras, donde muchos aseguraron que ese mensaje es peligroso y puede dar fruto a movimientos extremistas y totalitarios o que hay darle importancia a los derechos y deberes democráticos.

Algunos acusaron incluso al cantante de una "falsa equidistancia" entre las distintas opciones políticas del abanico parlamentario y recordaron que es importante elegir un representante.

Este martes, tras los comentarios recibidos, el que fuera vocalista de El Canto del Loco ha pedido disculpas a sus seguidores por lo que ha considerado un "error". "Cuando cometo un error, me gusta pedir perdón", ha empezado diciendo el cantante en un comunicado publicado en sus stories de Instagram.

"Si hay algo necesario en este Estado de derecho es ir a votar. Así que quiero pedir disculpas por mis palabras equivocadas, fruto del hartazgo ante la falta de integridad y compromiso que estamos viviendo", ha continuado el autor de temas como Eres tonto.

Para concluir, Martín ha hecho un alegato en pos de una mayor justicia social y una mejor gestión por parte de nuestros dirigentes. "Ojalá una gestión más justa, más unidad y mismo derechos y oportunidades para todas y todos", ha reivindicado.