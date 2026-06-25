Dani Martín responde a las críticas por lo que le dijo a una niña en pleno concierto: "Caminaré de rodillas hasta la carretera esta tarde"

El cantante Dani Martín ha protagonizado estos días una sonada polémica por cómo contestó desde el escenario a una niña que le pedía con una pancarta subir al escenario de su concierto en Córdoba como parte de su gira 25 P*t*s años.

En el vídeo, que ha corrido como la pólvora en redes sociales, Martín decía que esa niña estaba "mal educada" y le decía que no podría subir al escenario hasta que él lo indicara, una vez que finalizase el concierto o al final del mismo. "¿Qué crees que soy yo, un pelele? Subirás cuando yo diga", señaló.

La actitud de Martín desató una oleada de críticas, donde muchos tacharon de "falta de empatía" o apuntaron que el verdadero "maleducado" era el artista. No obstante, la madre de la niña compartió tras el concierto un vídeo en el que su hija decía que este no le había subido al escenario pero le había regalado una camiseta.

"Dani, no me has subido al escenario, pero me has regalado una camiseta". "Todavía hay gente buena, ha parado a mi hija y le ha dicho que no la ha subido, y le ha comprado una camiseta", añadió.

Ahora, viendo el revuelo generado, Martín ha respondido a través de un vídeo de más de dos minutos en sus redes sociales, donde ha dejado claro que "jamás en la vida le faltaría el respeto a una niña de 10 años que se sube encima de su papá" y ha criticado la actitud que han tenido muchos en redes sociales.

"Acabo de quedarme sorprendido por estas cosas que generan alimento en las redes sociales. El otro día en el concierto de Córdoba sucedió una situación bastante tierna y cómica, donde una niña con un cartel que casi no leía (porque necesito gafas) me pedía subir al escenario", comienza diciendo.

Martín ha asegurado que sus palabras se dieron desde "un tono payaso". "Lo dije desde ese tono de comunicación de risa, con todo el mundo riéndose. No da para más el asunto", ha señalado antes de decir que pide disculpas a "todos los ofendidos" y bromear con que incluso hará una "penitencia" por ello.

"Caminaré de rodillas hasta la carretera esta tarde", señaló y advirtió sobre cómo se pueden sacar de contexto determinados gestos: "Creo que lo mejor va a ser no comunicarnos entre las personas en un escenario, porque cada cosa es mirada con lupa, sacada de contexto, cortados los vídeos y editados..."

"Pedí un aplauso para la niña y todo. No sé qué más me faltó a hacer. Y qué más me falta a hacer. Subo a gente que no sabe ni cantar al escenario y nadie les juzga, le damos un aplauso y hacemos todo con un cariño tremendo", continuó diciendo y aseguró que mucha gente necesita polémicas y generar "problemas", pero que "los verdaderos problemas son otros".

Martín ha concluido su comunicado enfatizando que nunca tendría un mal gesto con una niña y ha recordado que "fue algo cómico, de humor y de absoluto cariño la forma que le hablé".

"El que lo quiera sacar de contexto e incluso insultarme, como ha habido, pues 'chico, él verá'. Yo esos tonos y esos términos sí que no los utilizo. El que se siente ofendido le pido disculpas aunque no tenga que hacerlo, pero parece que tenemos la piel muy fina últimamente", ha zanjado el artista.

Sus disculpas tras pedir que no se votara

No es la única polémica reciente que ha protagonizado el que fuera vocalista de El Canto del Loco, el pasado mes de diciembre el artista se disculpó después de decir que no había que votar. "Yo os animo a que no votéis a nadie. A nadie. Para que se den cuenta de que no nos representa ninguno. Absolutamente ninguno", dijo desde el escenario.

Al día siguiente, Martín rectificó y aseguró que había cometido un "error" y sus palabras eran fruto del "hartazgo". "Si hay algo necesario en este Estado de derecho es ir a votar. Así que quiero pedir disculpas por mis palabras equivocadas, fruto del hartazgo ante la falta de integridad y compromiso que estamos viviendo", indicó entonces.