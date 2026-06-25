Lola Lolita habla abiertamente sobre lo que paga de impuestos: "The Grefg vive en Andorra. Yo pago un 48% y él un 8%"

La popular influencer Lola Lolita ha sido una de las protagonistas del nuevo capítulo de Universo Calleja, el espacio de aventuras de Jesús Calleja en Telecinco. Junto a ella, en este viaje a China que hicieron, también estuvieron otros tres creadores de contenido como son Sofía Surferss, hermana de Lola Lolita, IlloJuan y The Grefg.

Durante una conversación entre el presentador y ambas hermanas, Calleja le preguntó a Lola Lolita directamente por el dinero que tiene en el banco. "No lo sé, yo tengo una cuenta de gastos y cada mes le digo a mi madre que me ponga una cantidad concreta de dinero", le dijo la influencer.

El presentador se tiró a la piscina y lanzó la cifra de los dos millones de euros. "No, que va", comentó Lola Lolita, añadiendo que ella no era millonaria y que The Grefg es el que sí que lo es.

Calleja le preguntó que cuánto podría ganar él. "The Grefg vive en Andorra... Yo pago un 48% y él un 8%, con eso te lo digo todo", sentenció la influencer, que tiene más de 14 millones de seguidores en TikTok.

"Eso podría ser un buen debate", añadió el presentador, sobre los impuestos que pagan cada uno. "Es un tema del que no voy a hablar", rápidamente reaccionó la invitada.

"Cuando estás en redes sociales básicamente, yo no tengo libertad de expresión, a mí me critican, me crean una oleada de odio y me dan. Eso afecta a mi salud mental", se explicó Lola Lolita, confesando que llora. "Obvio, tú piensa que te levantas por las mañanas y lo primero que lees son insultos. Eso todos los días y tampoco puedes defenderte ni explicar nada porque eso es lo que buscan y no tienes que darles el gusto", justificó.

La creadora de contenido comentó que ha estado "meses llorando todos los días" y reconoció que la gente cada vez les tiene muchas más ganas a los influencers. "Vamos a psicólogos. Yo me he tenido que tratar con terapia porque había días de no querer hacer nada con mi vida, de no levantarme de mi cama y si no funciono no puedo hacer contenido, nada funciona, etc", concluyó.