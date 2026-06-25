Fabian Ruiz le da un 'palo' descomunal a TVE tras acabar una entrevista por subtitular a su madre en un documental

Fabián Ruiz con su madre durante su boda en Sevilla en julio de 2025

Hace unos días saltó la polémica a cuenta del documental sobre la Selección Española que se emitió por RTVE, donde salieron los familiares de los jugadores que forman parte del combinado nacional para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Cuando le tocó el turno de salir en el vídeo a Chari, madre de Fabián Ruiz y natural de Los Palacios, en la provincia de Sevilla, estrella del PSG y actual campeón de la Champions League, la cadena público decidió ponerle subtítulos por tener acento andaluz.

En este documental, llamado Denominación de origen, TVE intenta recoger la raíz y las historias de los futbolistas que representan a España en el Mundial acompañados de sus familiares.

La serie descubre las historias personales que se esconden detrás Lamine Yamal, Rodri Hernández, Nico Williams, Pedri González o Marc Cucurella, entre otros. 32 jugadores de la selección —algunos no han ido finalmente al Mundial— fueron entrevistados para el proyecto.

Como recoge la web de RTVE donde se pueden ver ya los cuatro los capítulos que forman la serie donde "también participan sus entornos más próximos, para conocer de la manera más íntima a quienes representarán a España en el Mundial de fútbol de 2026".

Ahora, Fabian Ruiz, canterano del Betis, tras acabar una entrevista en Dazn, dejó un contundente palo a RTVE por tener este feo gesto con su madre. Además, muchos medios de comunicación de Andalucía han criticado a la cadena pública por esto que consideran "andalufobia".

"Por último, si alguien en la entrevista no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz, por si lo queréis hacer", le ha espetado Fabián al periodista del canal deportivo tras hacerle la entrevista.

Una reacción que ha sido muy aplaudida en redes sociales y de la que, a buen seguro, toma nota TVE.