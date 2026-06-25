Alberto San Juan responde al discurso de Ayuso en México: "El colonialismo es el fenómeno más terrible de la historia humana"

El actor Alberto San Juan ha sido entrevistado este miércoles en el programa La noche de Aimar, el espacio de Aimar Bretos en laSexta, y ha valorado la defensa que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del colonialismo durante su última visita a México.

Desde la capital, Ciudad de México, la responsable autonómica puso en valor el "mestizaje" como "mensaje de esperanza y alegría" y motivo de unión entre los pueblos español y mexicano. Ese viaje, como era de esperar, desató las críticas de varios colectivos indígenas, que se manifestaron contra el "genocidio español" en su país al tiempo que reclamaron que Ayuso no ensalzara la figura de Hernán Cortés, conquistador español que acabó con el Imperio Azteca.

Ayuso, a pesar de la polémica, también insistió en sus reivindicaciones: "Ojalá algún día, más pronto que tarde, haya mucho más eventos como este, que se celebren en todos los rincones de España y de México y del resto de Hispanoamérica y que nunca tengan que ser cambiados de sitio, que nunca la libertad pida perdón por ser libertad".

A todo este cruce de declaraciones ha respondido el propio San Juan desde el programa de laSexta: "Me parece terrible el colonialismo. Creo que es el fenómeno más terrible de la historia humana en sus distintas facetas y fases y creo que no hemos salido del colonialismo porque sigue existiendo el neocolonialismo".

"Siguen existiendo las invasiones, los bombardeos, los genocidios. Defender esa tradición me parece muy terrible", ha añadido.

Su opinión sobre la política nacional

El actor español también ha sido crítico con el PP y con el PSOE por la gestión que hacen de la política. Bretos le ha preguntado por sus palabras tras ganar el Goya en 2008 pidiendo la disolución de la Conferencia Episcopal.

San Juan, tras recordar que esa fecha coincidía con las elecciones generales de ese año, ha sido crítica: "La Conferencia Episcopal, no sé si era Rouco Varela entonces, animó a no votar al PSOE. Yo nunca he votado al PSOE, pero animó a no votar al PP".

Entonces, ha sido cuando ha rematado su crítica así: "Sintonizo bastante con el discurso que planteó parte de la sociedad española en lo que llamamos 15M. Creo que PSOE y PP forman parte de un mismo problema".