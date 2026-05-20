Abascal le habla de la prioridad nacional a Sánchez y este le deja sin respuesta al decirle cuál es su verdadera prioridad

Este miércoles se ha vivido en el Congreso una de las sesiones de control al Gobierno más tensas, debido a la noticia que saltó este martes de la investigación al expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero por el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra. Uno de los capítulos que más choque ha generado se ha vivido con la pregunta del líder de Vox, Santiago Abascal, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El dirigente ultraderechista ha cambiado el debate hacia la prioridad nacional que defiende su partido y le ha hablado de la "invasión migratoria que colapsa la sanidad, servicios sociales, hace inaccesible la vivienda y trae inseguridad en algunos casos".

Le ha llegado a decir que "reciben las ayudas que no reciben los españoles, que son saqueados fiscalmente, no se pueden independizar o tener una vivienda porque tienen que pagar una plaza de guardería, las ayudas sociales de los que acaban de llegar".

Abascal ha rematado su intervención asegurando a Sánchez que preside "una mafia corrupta, pero que de todas sus corrupciones la peor es la de la invasión migratoria, porque hace un daño directo a los españoles".

La contestación de Sánchez

La respuesta de Sánchez ha mantenido la tensión: "Con la corrupción es usted un poco como Torquemada. Torquemada con el resto y tragaderas consigo mismo. Como le decía al señor Feijóo recordando su pasado, lo que tendría que hacer usted si quiere hablar de corrupción es mirarse al espejo y esto no lo digo yo, lo dicen sus compañeros que expulsa de su partido de que no ha tocado poder y ya ha metido la mano".

También le ha recordado las votaciones en contra que ha hecho Vox durante estos años respecto a avances sociales. "¿De qué derechos sociales habla usted? Si aquí ha votado en contra de todos los avances sociales como al reforma constitucional del artículo 42 que ampliaba derechos a personas con discapacidad, del Ingreso Mínimo Vital, de la ley de vivienda, de la reforma laboral, de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, de la revalorización del las pensiones y por supuesto de la ley de paridad, extensión de los permisos de maternidad y su equiparación y también a la propuesta del aborto para blindarlo de la ultraderecha y derecha, que lo quieren cuestionar".

"Si usted en vota en contra de todos los avances sociales que este gobierno y esta mayoría parlamentaria ha implementado durante estos ocho años. Si ustedes estuvieran en el Gobierno como están en estas comunidades lo que habría es ciudadanos de segunda sin derechos y sin un estado del bienestar fuerte para poder protegerles", ha proseguido.

Finalmente, ha dejado una última sentencia muy contundente: "Se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a decir, su prioridad nacional no es la gente de a pie, si no ponerse al servicio de estas élites internacionales que le financia porque su prioridad es su cuenta corriente".

"¿Cuánto cobra el asesorado?"

Abascal, en su turno de respuesta, le ha comentado que "no contesta a por qué ha puesto a los españoles en el último lugar en el acceso a las ayudas sociales y a la vivienda con sus políticas" y le ha dicho que "toda España sabe que es el jefe de Abalos, Koldo, Cerdán y el socio o el jefe de Zapatero, pero eso ya lo dirán los tribunales".

"Que yo sepa los tribunales no han dicho eso, lo que sí sabemos es que su asesor cobra 30.000 euros al mes. yo le hago la pregunta de que si el asesor cobra 30.000 euros al mes, ¿cuánto cobra el asesorado?", ha concluido Sánchez.