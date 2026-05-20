Sin fisuras: Xi y Putin consolidan su eje estratégico en medio de una crisis energética global

El presidente ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping pasan revista a los soldados que dan la bienvenida al líder ruso, el 20 de mayo de 2026, en Pekín.

En un momento de profunda volatilidad geopolítica, con las rutas marítimas tradicionales estranguladas por el conflicto en el golfo Pérsico, los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, se reunieron este miércoles en Pekín para escenificar un blindaje mutuo frente a Occidente. Sin fisuras públicas, son amigos y lo quieren seguir siendo.

La cita, cargada de simbolismo y marcada por un pragmatismo económico urgente, ha servido para ratificar que la alianza entre ambas superpotencias ha dejado de ser una simple conveniencia coyuntural para transformarse en el eje vertebrador de un orden global alternativo. Cada cual con sus condicionantes domésticos y regionales, pero juntos en las líneas maestras exteriores.

El encuentro, celebrado en el imponente Gran Palacio del Pueblo, representa la vigesimoquinta visita de Estado de Putin al territorio asiático y su primera cumbre presencial con Xi en lo que va de año. Sin embargo, la coreografía diplomática adquirió una relevancia sin precedentes al producirse apenas una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, concluyera su propia cumbre en Pekín.

Esta vertiginosa secuencia de visitas de alto nivel ha sido aprovechada por el aparato de propaganda del Partido Comunista Chino para proclamar a su capital como el indiscutible "epicentro de la diplomacia mundial", una metrópoli capaz de mediar e influir simultáneamente sobre sus mayores rivales y sus socios más cercanos.

A las puertas del palacio, bajo un cielo primaveral, Xi recibió a Putin con honores militares completos, un despliegue de pompa diseñado para enviar un mensaje inequívoco de fortaleza hacia el exterior y de compromiso con el invitado. Durante sus declaraciones iniciales, el mandatario chino no ocultó su preocupación por el rumbo del planeta, describiendo el panorama internacional como un escenario sacudido por una compleja combinación de "cambios y turbulencias entrelazados".

En una alusión directa a EEUU, pero sin mencionar explícitamente a Washington, Xi lamentó las lo que llamó "tendencias adversas de hegemonismo unilateral", contraponiéndolas a un ideal donde la paz, el desarrollo y la cooperación internacional compartida sigan rigiendo los destinos del siglo XXI. "Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y grandes potencias mundiales, China y Rusia deben mirar al largo plazo estratégico", ha dicho.

"Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y grandes potencias mundiales, China y Rusia deben mirar al largo plazo estratégico" Xi Jinping, presidente de China

Para Xi, la alineación con Moscú responde a un imperativo de gobernanza global destinado a desafiar la arquitectura institucional heredada de la posguerra. Según los informes oficiales distribuidos por la agencia de noticias estatal Xinhua, el presidente chino instó a su homólogo ruso a trabajar de manera coordinada para promover una reforma profunda de las instituciones mundiales, con la meta de avanzar hacia un sistema de toma de decisiones que sea «más justo y razonable» para las potencias emergentes y el Sur Global.

El escudo terrestre frente al estrangulamiento de Ormuz

Aunque la retórica de la cumbre estuvo impregnada de llamados a la justicia internacional, el núcleo duro de las negociaciones a puerta cerrada se espera que esté dominado por una realidad física apremiante: la seguridad energética en tiempos de guerra. El reciente bloqueo del estrecho de Ormuz, provocado por la escalada militar desde el 28 de febrero pasado y las tensiones directas entre las fuerzas de Irán, EEUU e Israel, ha puesto en jaque las cadenas globales de suministro y ha disparado las alarmas en las economías asiáticas que dependen del crudo de Oriente Medio.

Para China, la interrupción de dicho paso representa una vulnerabilidad existencial. Por esa angosta vía marítima transita aproximadamente el 45% de todas las importaciones chinas de petróleo y gas natural. En las últimas semanas, las autoridades económicas de Pekín se han visto obligadas a implementar severas intervenciones de emergencia en los mercados domésticos para contener una escalada de precios de los combustibles que amenazaba con ralentizar el motor manufacturero del país.

En este contexto de asfixia logística, Putin acude a Pekín con una oferta que consolida la dependencia mutua: el vasto subsuelo de Siberia como alternativa segura a los mares en conflicto. Durante sus intervenciones ante las delegaciones, el mandatario ruso destacó que Moscú se erige hoy más que nunca como un proveedor energético "fiable y estable", inmune a los bloqueos navales occidentales gracias a una red interconectada de gasoductos y oleoductos terrestres que cruzan las fronteras euroasiáticas. "Las relaciones entre Rusia y China han alcanzado un nivel sin precedentes y son un ejemplo de verdadera asociación estratégica", ha enfatizado el líder de la Federación rusa.

El giro hacia la infraestructura continental representa un triunfo estratégico para el Kremlin, que tras las sanciones derivadas de sus propias campañas militares ha encontrado en el mercado chino un comprador masivo y voraz. El aislamiento de los puertos rusos en los mares europeos pierde peso si la demanda de Pekín garantiza el flujo de divisas a través de las estepas.

Putin insistió en que los vínculos bilaterales han alcanzado un grado de madurez institucional inmune a las presiones externas, consolidando un modelo que ambos líderes pretenden exportar como alternativa al multilateralismo tutelado por Occidente.

La crisis en el golfo Pérsico no solo ocupó la agenda comercial, sino que forzó a Pekín a endurecer su tono diplomático. Xi Jinping fue inusualmente explícito al evaluar la situación en Oriente Medio, describiendo la coyuntura regional como un momento "crítico" suspendido peligrosamente entre la guerra abierta y la paz frágil. En un llamamiento que busca posicionar a China como una potencia responsable y pacificadora, el líder chino aseveró que "el cese total de las hostilidades es imperativo".

Para la diplomacia china, la prolongación del conflicto en el Golfo amenaza no solo su estabilidad interna a través de los precios de la energía, sino el megaproyecto de infraestructura de la Nueva Ruta de la Seda. Xi sostuvo ante Putin que, en este momento de máxima tensión, insistir en las vías de negociación diplomática resulta "especialmente importante".

Una pronta desescalada en la región, argumentó el mandatario chino, como lleva haciendo ya semanas, es la única vía efectiva para mitigar las graves perturbaciones que ya están sufriendo la estabilidad del suministro energético global, las cadenas industriales y el orden comercial internacional en su conjunto.

¿Qué pasa con Ucrania?

A pesar de la sintonía exhibida en materia energética y de gobernanza mundial, los comunicados oficiales mantuvieron un calculado silencio sobre otros conflictos de alto calibre. Hasta el término de las primeras sesiones de trabajo, no trascendieron comentarios directos de ninguno de los dos mandatarios sobre la evolución de la guerra en Ucrania.

Desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022, Pekín ha ensayado un complejo equilibrismo diplomático: por un lado, defiende formalmente el respeto a la soberanía e integridad territorial de todas las naciones; por el otro, justifica el accionar de Moscú al exigir que se atiendan las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes involucradas, una fórmula diplomática diseñada para validar los reproches rusos contra la expansión de la OTAN.

Esta ambigüedad calculada evoca los días previos al estallido del conflicto europeo en febrero de 2022, cuando Xi y Putin proclamaron al mundo una "amistad sin límites". Aunque el término ha sido modulado en los discursos recientes para evitar sanciones secundarias sobre las empresas chinas, la realidad económica demuestra que los lazos comerciales, políticos y de seguridad entre ambos gigantes no han dejado de profundizarse.

De hecho, ayer mismo, el diario Financial Times avanzó en exclusiva que Xi habría sugerido formalmente a Trump, durante su reunión de la semana pasada, que Putin "podría acabar arrepintiéndose" de haber lanzado su "operación militar especial" sobre el país vecino. Es el mayor cuestionamiento público de Moscú hecho por Pekín hasta el momento.

La revelación de Xi a Trump sobre Putin y Ucrania que supone un vuelco en la guerra El presidente chino dice a su homólogo norteamericano que Putin "podría acabar arrepintiéndose de invadir" el país vecino, publica el 'Financial Times'. Es el mayor cuestionamiento público de Moscú hecho por Pekín hasta el momento.

Un aniversario con la mirada puesta en el futuro

La visita de Putin a Pekín no es casual en su calendario; coincide con un doble hito en la historia diplomática reciente de ambas naciones. Este año se conmemora el 25º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia, así como las tres décadas desde el establecimiento formal de lo que hoy denominan su "asociación estratégica".

Los analistas internacionales coinciden en que la cumbre de este miércoles demuestra cómo la relación ha mutado de un pacto de no agresión y delimitación de fronteras a finales del siglo pasado, a un bloque geoeconómico defensivo frente a la presión coordinada de las democracias occidentales.

Mientras Washington intenta recomponer sus alianzas en la región de Asia-Pacífico (obsesión de Trump, como lo era de su antecesor, Joe Biden, aunque se vean embarrados en Ucrania u Oriente Medio), Pekín responde consolidando su retaguardia continental con el proveedor de recursos más grande del planeta.

Como muestra de este compromiso a largo plazo y de la voluntad de mantener una presencia activa en los foros asiáticos, Putin confirmó durante la cumbre su disposición a asistir el próximo mes de noviembre a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que en esta ocasión tendrá como sede la tecnológica ciudad de Shenzhen, en el sureste de China.

Lo que queda claro es que el paso de Trump y Putin por Pekín con apenas días de diferencia constata que las grandes decisiones que moldearán la economía y la seguridad internacional del resto de la década se están negociando, de manera prioritaria, bajo los techos dorados del Gran Palacio del Pueblo.

Para China, el desafío radica en sostener el suministro que alimenta sus fábricas sin romper definitivamente los puentes con los mercados occidentales de consumo. Para Rusia, la alianza terrestre representa el oxígeno financiero indispensable para resistir el aislamiento internacional. Entre ambos, el mapa geopolítico de Eurasia se redibuja a través de tubos de acero y declaraciones de mutua fidelidad en tiempos de tormenta.