Quién es Nadia Marcinko, piloto y novia de Epstein que aún goza de inmunidad

La piloto y modelo Nadia Marcinko asiste a 'Cradle to cradle: Products Innovation Institute-Innovation Celebration', el 15 de noviembre de 2013, en la ciudad de Nueva York.

Se llama Nadia Marcinko, fue novia y piloto del pederasta Jeffrey Epstein y está libre, protegida por inmunidad judicial. Relativamente desconocida para el gran público, su nombre vuelve a la palestra por el rescate del caso, con la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y vuelven las dudas sobre su papel en la trama de abusos a menores. Ahora, aparece como cómplice de los ataques de los que alegó ser víctima ella misma y por eso ha centrado la atención de medios como la BBC, que la ha rescatado en sus titulares.

Y es que hay revelaciones que empiezan a aclarar un poco más quién es, qué hizo y por qué razón. Marcinko (o Marcinkova) es una exmodelo de origen eslovaco reconvertida en piloto comercial que durante años comandó el infame jet privado de Epstein, conocido como el Lolita Express. En su momento, cooperó de forma extensa y secreta con los investigadores federales de EEUU. Dicha cooperación se produjo en un intento desesperado por asegurar su estatus legal en el país una vez que sus visados expiraron, según revelan los archivos recientemente desclasificados por la Administración Trump (sólo parte y buena parte de ellos, censurados).

Marcinko, de 39 años, ha sido señalada durante mucho tiempo por las víctimas como una figura central en el círculo del financiero, pero nunca llegó a enfrentar cargos criminales. Fue explícitamente blindada por el polémico acuerdo de no procesamiento de 2008 en Florida, que le otorgó inmunidad judicial junto a otras tres asistentes del magnate: Sarah Kellen, Lesley Groff y Adriana Ross, indica la cadena pública británica.

Sin embargo, los nuevos documentos judiciales publicados por medios como The New York Post revelan que su permanencia en suelo norteamericano pendía de un hilo tras el vencimiento de su visado de inversor, lo que la llevó a sentarse con los fiscales federales para aportar datos sustanciales sobre Epstein y su socia principal, Ghislaine Maxwell, que también fue su pareja en el pasado y que hoy se encuentra cumpliendo una pena de 20 años.

Sus abogados defensores argumentaron entonces ante las autoridades que Marcinko no debía ser tratada como una criminal, sino como una víctima de circunstancias coercitivas extremas. Según la defensa, el propio FBI terminó reconociendo que la joven había sido "reclutada, albergada y obtenida" por Epstein con el único propósito de mantener una relación sexual basada en la coacción. Los letrados enfatizaron el pánico que sentía la eslovaca ante una posible repatriación, señalando que "temía represalias físicas y psicológicas generalizadas si era deportada de regreso a Eslovaquia".

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, en una imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington, el 19 de diciembre de 2025. U.S. Justice Department / Handout via REUTERS

Entre el abuso y la complicidad

La revelación de su rol como cooperadora federal reaviva un debate ético y legal que hoy consume a los comités del Congreso de EEUU: ¿puede una persona ser simultáneamente víctima y cómplice en una trama de explotación humana?

Nacida en la antigua Checoslovaquia, Marcinko se integró en el entorno de Epstein a principios de la década de 2000, cuando apenas tenía entre 15 y 18 años. Con el tiempo, el financiero financió su costosa instrucción aeronáutica hasta convertirla en una de las pilotos habituales de sus aeronaves. En los registros judiciales, varias víctimas han declarado haber sido obligadas a participar en actos sexuales con ella.

Una de las denunciantes llegó a asegurar a la policía de Palm Beach que Marcinko había sido prácticamente "comprada a sus padres en Europa del Este por Epstein cuando era menor de edad".

A pesar de las graves acusaciones de captación de menores que pesan en su contra en el tribunal de la opinión pública, la inmunidad de 2008 ha demostrado ser un escudo legal casi impenetrable. En deposiciones civiles anteriores, Marcinko se acogió de forma sistemática a su derecho constitucional a no autoincriminarse, llegando a "pleitear la Quinta Enmienda más de 42 veces" cuando se le preguntó detalladamente sobre si presenció actividades sexuales inapropiadas entre el pedófilo y menores de edad en presencia de figuras de alto perfil, como el expresidente demócrata Bill Clinton.

A pesar del pacto de inmunidad que la protegió en el pasado y de haber mantenido un perfil sumamente bajo en el Upper East Side de Manhattan -donde llegó a fundar una compañía de aviación bajo la identidad de Nadia Marcinko-, su tranquilidad legal vuelve a verse amenazada. El Congreso estadounidense ha comenzado a tomar testimonio formal a las otras secretarias y presuntas co-conspiradoras de Epstein, como Kellen y Groff.

Fuentes cercanas al Capitolio citadas por la BBC sugieren que Marcinko podría ser la siguiente en la lista, obligándola a romper un silencio de años. Los expertos legales advierten que la inmunidad concedida en 2008 podría no blindarla por completo ante nuevos hallazgos o si se demuestra que mintió u ocultó información crucial durante sus sesiones de cooperación con el FBI.

"El caso tipifica a la perfección cómo los asociados más cercanos a Epstein lograron deslizarse a través de las grietas del sistema judicial"

"El caso de Marcinko tipifica a la perfección cómo los asociados más cercanos a Jeffrey Epstein lograron deslizarse a través de las grietas del sistema judicial", señalan analistas del proceso, describiendo una intrincada red donde confluyen "la riqueza desmedida, el poder político y la protección institucional".

Mientras los fiscales federales evalúan el valor de los archivos desclasificados y las víctimas siguen exigiendo una rendición de cuentas total, el paradero actual de Marcinko sigue siendo un misterio. No se la ha visto en público desde que de Justicia ordenó la apertura del último gran lote de documentos del caso Epstein, un silencio sepulcral que estaría directamente ligado a los secretos que una vez confesó ante las autoridades federales para no perder su derecho a vivir en suelo americano.