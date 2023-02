¡Booom!: esta es la letra completa de la canción de Shakira y Karol G

Viernes de estrenos musicales y qué estrenos. Finalmente, una semana después de la confirmación, la canción de Shakira y Karol G ya está aquí.

La canción, en la que Shakira y Karol G plasman sus últimos tropiezos amorosos, ha venido precedida de mucho hype, y no solo por los los dardos que ambas envían a sus exparejas: Gerard Piqué y Anuel AA. Lee, lee y no te pierdas detalle... que vuelve a tener mucha, mucha, chicha.

KAROL G. La que te diga que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

No se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

Te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

CORO. Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

SHAKIRA. Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río

KAROL G. No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

Ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Firmando la cuenta, los shots, el martini, el pasaporte

Estoy más dura dicen los reportes

SHAKIRA. Ahora tú quieres volver

Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota

KAROL G. Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande la Bichota

CORO. Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

SHAKIRA. Tú te fuiste, yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

KAROL G. Volver contigo never

Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven

Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

SHAKIRA. Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

KAROL G. Te ves feliz con tu nueva vida

Pero... si ella supieras que me buscas todavía

CORO. Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito

HABLADO. Mi amor es que usted se alejó mucho

Y ya de lejos no veo, bebé

TQM, pero TQG... Barranquilla, Medallo