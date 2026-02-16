Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania: "Nos hemos quedado sin munición para Ucrania"

Grave problema para Ucrania. Tras dejar de recibir gran parte de la ayuda militar que EEUU le proporcionaba, otro de los principales socios ucranianos, Alemania, ha informado de que va a verse obligada a detener los envíos de munición al país.

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha anunciado que "nos hemos quedado sin munición para Ucrania". Según el ministro, Alemania no cuenta con excedentes en términos de armamento y "no queda nada en las reservas que se pueda proporcionar a Ucrania".

Cabe destacar que desde que hace casi cuatro años, el 24 de febrero de 2022, dio comienzo la guerra de Ucrania, el país germano se ha convertido en uno de los pilares sobre los que se ha sustentado la resistencia ucraniana a la invasión militar rusa.

En concreto, a lo largo del conflicto armado, Alemania ha comprometido más de 28.000 millones de euros en ayuda total a Ucrania. Específicamente en ayuda militar, Berlín ha destinado más de 17.000 millones de euros a Kiev.

Sin embargo, ahora se abre una nueva (y difícil) etapa para el país presidido por Volodímir Zelenski en la que tendrá que continuar luchando en la guerra pero ya sin el importante apoyo militar de Alemania.

Mensaje de Pistorius al resto de países europeos: "Si no quedan existencias, hay que proporcionar dinero"

En ese sentido, el ministro de Defensa de Alemania ha pedido a otros países europeos que hagan un esfuerzo, ya sea militar o económico, para que las tropas ucranianas puedan seguir combatiendo con garantías frente a las fuerzas rusas.

En concreto, Boris Pistorius ha pedido al resto de países del viejo continente "revisar las antiguas existencias para averiguar qué podemos hacer y, si no queda nada en las existencias que se pueda proporcionar a Ucrania, entonces proporcionar dinero".

Tal y como recuerdan desde el medio de comunicación Brussels Signal, Alemania ha entregado a Ucrania desde febrero de 2022, entre otros, múltiples sistemas Patriot, baterías de defensa aérea IRIS-T, tanques Leopard o vehículos de combate de infantería Marder.