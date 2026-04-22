El Museo del Prado gana dos Webby, los Oscar de internet, por su trabajo en redes sociales 

Si algo ha sabido hacer el Museo del Prado en los últimos años es cautivar a miles de personas a través de su trabajo en redes sociales. La pinacoteca ha conseguido trasladar la magnitud y el valor de las obras de su colección haciendo que Instagram y TikTok se transformen en ventanas hacia las pinturas del museo.

Ese trabajo acaba de ser reconocido en los Premios Webby, conocidos como los Oscar de Internet, con dos galardones. El Prado ha ganado el premio del jurado (Webby Award) y el People’s Voice Award en la categoría Social–Best Overall Social Presence. A pesar de que ya se han conocido los ganadores, los premios se entregarán el próximo 11 de mayo en Nueva York.

La propuesta en redes del museo, titulada The Prado Museum: Bringing Humanity to the Digital Cultural Space, ha posicionado al museo como un referente cultural a nivel digital. "Distingue una estrategia basada en la calidad de los contenidos, la conversación con la comunidad y una presencia diaria y coherente en plataformas como Instagram y TikTok, desde las que el Museo comparte arte y conocimiento con una audiencia global", ha comentado la pinacoteca en un comunicado.

Además, el museo ha revelado que la candidatura del Prado ha recibido más de 25.000 votos, dejando claro que los usuarios respaldan el trabajo que está haciendo la institución.

El germen de la estrategia en redes sociales del museo fueron los vídeos en directo en Instagram, que la pinacoteca hace 9:50 y las 10 de la mañana explicando curiosidades sobre alguna obra o mostrando trabajos de restauración. La pinacoteca no tuvo miedo en lanzarse también a TikTok, donde se posicionaron mucho antes que otras instituciones de su categoría.

“Hay pocos museos que estén, porque la gente no sabe muy bien qué hacer. Nos ha dado una cierta tranquilidad para poder apostar por estos lenguajes más arriesgados, más complicados y como vemos que funciona bien, que el público responde, pues seguimos por ese camino" explicó en 2022 Javier Sainz de los Terreros, responsable de comunicación digital del Prado, en una entrevista con El HuffPost.

En sus publicaciones, el museo luce algunas las obras más célebres de Velázquez, Goya o Tintoretto, pero también otras salas menos conocidas, además de presentar algunos recorridos específicos dentro de la colección, mostrar trabajos de restauración o resolver las dudas que plantean los usuarios.

Los trabajadores del museo suelen ser los protagonistas de la mayoría de los vídeos, pero el Prado también ha contado con rostros conocidos como el actor Bill Murray o incluso Felipe VI, con el que celebraron los 1.000 directos de Instagram analizando Las meninas.