La reacción de Bill Murray al ver este cuadro de Goya en el Museo del Prado: "Sentirás que eres humano"  

El actor estadounidense Bill Murray está en España, donde ha visitado el Museo del Prado para apreciar algunas de las obras pictóricas más representativas del arte español. Entre todos ellos le ha llamado especialmente la atención una de Francisco de Goya.

Se trata del cuadro Perro semihundido, una pintura del año 1819 que pertenece a la serie de Pinturas negras del pintor zaragozano. El actor, conocido por películas como El día de la marmota o Lost in translation, se ha parado frente a la obra y ha lanzado una interesante reflexión.

"Hola desde el Prado. Esto es en realidad una pared. Goya pintó esto en una pared en su casa y ahora está en un marco, aquí en el Prado", ha comentado Bill Murray, que ha añadido que "si ves esto definitivamente sentirás que eres un ser humano".

Un comentario que ha servido como preámbulo a la lectura del poema Dog, de Lawrence Ferlinghetti, frente a la obra "Fábula del perro y la presa" de Paul de Vos, junto al violonchelista Jan Vogler.

La cuenta oficial del Museo del Prado en X ha publicado el video de Bill Murray, aprovechando para contar a sus seguidores que las redes sociales del museo han sido nominados a los Webby Awards, conocidos popularmente como los Oscar de Internet.

¿Quién es Bill Murray?

Bill Murray nació en Evanston, Illinois, en 1950. Se hizo conocido a nivel nacional a finales de los años 70 como miembro del programa Saturday Night Live (SNL), donde destacó por su humor irónico y de estilo “deadpan” (expresión seria para decir cosas absurdas).

Más tarde dio el salto la cine, protagonizando algunas de las películas más taquilleras de las décadas de los ochenta y noventa. Además, Bill Murray es conocido por su personalidad excéntrica y espontánea.

Por su papel en Lost in translation fue premiado con el Globo de Oro y el Premio Bafta. También estuvo nominado al Oscar, pero la academia de Hollywood reconoció a Sean Penn por su papel en Mystic River.