Quevedo desvela el misterio: anuncia nuevo disco con un espectáculo que deja a miles de personas mirando al cielo

Imagen de archivo de Quevedo durante un concierto en abril de 2025.

Después de días -y semanas- jugando al despiste en redes sociales, Quevedo ha decidido resolver el misterio a lo grande. Y lo ha hecho en casa, en Las Palmas de Gran Canaria, con un anuncio que no ha pasado desapercibido para nadie.

Miles de personas se congregaron en la playa de Las Canteras para presenciar un espectáculo de drones que, durante más de diez minutos, iluminó el cielo nocturno con un mensaje claro: su nuevo disco, El Baifo, verá la luz "esta semana".

Un anuncio que no fue un simple post

Lejos de un comunicado convencional o una publicación en redes, el artista apostó por una puesta en escena que convirtió el anuncio en un auténtico evento. A las 21:00 horas, decenas de drones comenzaron a dibujar figuras sobre el mar, formando primero la frase "Quevedo presenta" y, poco después, la silueta de un cabrito, el “baifo” que da nombre al disco en el habla popular canaria.

El espectáculo no se quedó ahí. En el cielo también aparecieron símbolos reconocibles del archipiélago, como el Roque Nublo, el Teide o una pintadera, reforzando el vínculo del artista con sus raíces y con el concepto del álbum.

Música, pistas… y un adelanto

Tras el despliegue visual, la sorpresa continuó a pie de playa. Los altavoces comenzaron a sonar con Ni Borracho, el primer sencillo del disco, seguido de Somos Costeros, un clásico del folclore canario. La escena, con miles de personas bailando en la arena, terminó de convertir el anuncio en una celebración colectiva.

Pero todavía quedaba un último detalle. Después de unos segundos de silencio, los asistentes pudieron escuchar un adelanto de una de las nuevas canciones, una colaboración entre Quevedo y Elvis Crespo con referencias directas a La Graciosa.

El tercer paso de una carrera meteórica

El Baifo será el tercer álbum de estudio de Quevedo, que con solo 24 años se ha consolidado como uno de los artistas españoles más escuchados del momento. Su trayectoria reciente explica la expectación que ha generado este lanzamiento.

Antes llegaron Donde quiero estar (2023) y Buenas noches (2024), además de éxitos globales como su sesión con Bizarrap, la conocida Bzrp Music Sessions, Vol. 52, o colaboraciones internacionales como 2Step junto a Ed Sheeran.

Un lanzamiento que ya venía calentándose

El anuncio no ha sido improvisado. Durante las últimas semanas, el artista había ido dejando mensajes crípticos en redes sociales que apuntaban a un nuevo proyecto. Pistas sueltas, imágenes ambiguas y referencias que ahora encajan bajo el mismo nombre.

El resultado ha sido una campaña que ha sabido mantener la atención hasta el último momento y que ha culminado con una imagen potente: miles de personas mirando al cielo para descubrir cuándo llegaría su nueva música.

La cuenta atrás ya ha empezado

Aunque no ha dado una fecha exacta, el mensaje es claro: El Baifo llegará en cuestión de días. Y con ello, una nueva etapa en la carrera de un artista que ha sabido convertir cada movimiento en un acontecimiento.

Esta vez, literalmente, a lo grande.