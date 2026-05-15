Eurovisión: no podemos no contar, pero sí elegir cómo hacerlo

Tener dilemas y debates editoriales en las redacciones es sanísimo. Llevan a pensar sobre quién eres como medio; qué necesitan y esperan de ti tus lectores y a posicionarte según tus valores. Y ante ese espejo nos coloca, una edición más, Eurovisión.

Este año, por primera vez en la historia, España, que lleva participando desde 1961, no forma parte del festival. En diciembre, RTVE tomó esta medida de retirarse (y de no emitirlo) después de que la Unión Europea de Radiodifusión decidiera mantener a Israel en el certamen y por “el genocidio que se ha perpetrado en Gaza”, en palabras de su presidente, José Pablo López.

Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia han actuado de la misma manera. Todos estos países han entendido y puesto en valor que los derechos humanos están por delante de la música y del espectáculo.

Así lo creemos también en El Huffpost. Durante los 14 años de vida del medio, siempre nos hemos volcado con el concurso, que nos encanta, nos divierte y está en nuestro ADN. En esta edición creemos que tenemos que estar, pero de distinta manera. El foco para nosotros no está en la parte musical del certamen, en el show, sino en lo político y social desde una perspectiva crítica.

Hay redacciones en las que se plantea no cubrir Eurovisión mientras esté Israel, a modo de protesta o posicionamiento. Sin embargo, en la nuestra pensamos que no se puede dar la espalda a lo que sucede. La clave está en cómo se cuente. Porque, ¿qué ocurre si gana Israel; si quien se proclame vencedor muestra una bandera Palestina o si en las redes sociales esa noche se vive un encendido debate?

No podemos no contarlo, hacer como si no existiera. Sí podemos decidir cómo enfocarlo. Si queremos informar con rigor, con nuestro estilo y responder a las cuestiones que se planteen nuestros lectores o si queremos entrar en la batalla por el clic sin importar la visión crítica. Esto segundo está descartado.

Por eso, durante estos días en El Huff podrás leer temas como cuál es la música que no escucharás en Eurovisión (spoiler: la palestina); cómo están viviendo los eurofans el quedarse sin certamen este año y si deciden seguirlo o no; entrevistas a los ganadores del Benidorm Fest, Tony Grox y Lucy Calys, que hubieran sido los representantes de este año, para conocer su valoración; o a Nebulossa, concursantes de la edición de 2024 y defensores de la causa palestina. Y el sábado 16 te ofreceremos un programa especial conducido por David Andújar y siempre con Gaza y Líbano muy presentes.

También hemos decidido incluir en todas las noticias que hagamos sobre Eurovisión un recordatorio de lo que viene ocurriendo desde 2023, cuando comenzó la ofensiva israelí en Gaza. Aquí van sólo algunas cifras que hablan por sí solas: