Sánchez justifica el rechazo de España a Eurovisión: "Es una cuestión de coherencia, de responsabilidad y de humanidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un vídeo en redes sociales en el que ha hecho una valoración sobre la ausencia de España en Eurovisión por la participación de Israel pese al genocidio en Gaza y ha justificado que "el silencio no es una opción y no podemos permanecer indiferentes ante lo que sigue ocurriendo en Gaza y en el Líbano".

"Este año va a ser diferente. Hace meses, como sabéis, la Corporación Pública de RTVE tomó una decisión que creo que es coherente y, además, necesaria. Y es plantarse ante la injusticia", ha señalado.

Sánchez ha justificado que por eso "España no participa en el festival de Eurovisión". "Porque nuestro compromiso con los derechos humanos, con la legalidad internacional, se expresa también a través de la cultura", ha añadido.

"Cuando Rusia invadió a Ucrania, fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel. No puede haber dobles estándares", ha reiterado.

"Estar en el lado correcto de la historia"

El presidente del Gobierno ha destacado que España "siempre se ha comprometido con este festival, que nació para promover precisamente la paz, para acercarnos y para celebrar la diversidad del continente europeo".

"Pero frente a la guerra ilegal y también el genocidio, el silencio no es una opción y no podemos permanecer indiferentes ante lo que sigue ocurriendo en Gaza y en el Líbano. Es una cuestión de coherencia, de responsabilidad y de humanidad", ha defendido.

Sánchez también ha aprovechado para recordar que España no es el único país que ha dicho 'no' a Eurovisión. "Esta edición tampoco contará con la participación de países como Irlanda, Islandia, Países bajos, ni Eslovenia. Ni con el apoyo de muchos fans de toda Europa que sean alejado del festival", ha recordado.

"Este año, por tanto, será distinto, sí. No estaremos en la Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia", ha sentenciado el presidente del Gobierno.

Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.